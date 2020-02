MILANO – Alcune mutazioni in grado di ‘pilotare lo sviluppo dei tumori sono state scoperte all’interno di 179 tra geni e sequenze regolatorie del Dna. Individuate grazie all’analisi del genoma di oltre 2.600 persone colpite da 38 tipi di cancro, giocano un ruolo determinante nell’insorgenza della malattia, anche se da sole non bastano a spiegare il 100% dei casi.

A completare il quadro potrebbero essere altre mutazioni finora considerate ininfluenti e per questo chiamate ‘mutazioni passeggero’. E’ quanto suggerisce lo studio pubblicato sulla rivista Cell da uno dei più grandi progetti di ricerca genetica sul cancro, il Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (Pcawg) project, che coinvolge ricercatori di 17 Paesi.

Il loro lavoro impone di rivedere il ruolo di certe mutazioni del Dna. Solitamente vengono definite ‘driver’ (pilota) quelle che conferiscono un vantaggio alla cellula impazzita, favorendone la trasformazione in cellula tumorale e la crescita incontrollata. Si indicano invece come ‘passenger’ (passeggero) quelle mutazioni che emergono come conseguenza dell’instabilità genetica del tumore e che non sono coinvolte nella sua insorgenza.

In realtà, varie mutazioni passeggero “che hanno piccoli effetti se prese individualmente, possono avere un effetto cumulativo importante se considerate insieme”, spiega il ricercatore Mark Gerstein dell’Università di Yale. Capire quali sono queste mutazioni che, pur sedendo nei ‘sedili posteriori’ possono dirottare lo sviluppo della cellula verso il tumore, sarà cruciale per trovare nuove terapie sempre più efficaci. (Fonte: Ansa)