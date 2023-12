Carne rossa può aumentare rischio diabete. Lo studio: ecco con cosa sostituirla

La carne rossa può aumentare il rischio di diabete. Un limite di circa una porzione a settimana di carne rossa sarebbe ragionevole. Almeno questo dice uno studio condotto presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health e pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition.

Chi consuma solo due porzioni di carne rossa a settimana, dice lo studio, può avere un rischio maggiore di diabete di tipo 2 e il rischio aumenta al crescere delle quantità settimanali consumate. Gli epidemiologi hanno inoltre scoperto che la sostituzione della carne rossa con fonti proteiche di origine vegetale, come noci e legumi, o con quantità modeste di latticini, riduce il rischio. Ecco, quindi, con cosa sostituirla.

Lo studio riguarda sia la carne rossa lavorata (ad esempio wurstel o salsicce) che a quella non industriale. I ricercatori hanno analizzato dati sanitari di 216.695 partecipanti provenienti dallo Studio sull’Health delle Infermiere (NHS), NHS II e lo Studio di Follow-up dei Professionisti della Salute (HPFS). La dieta è stata valutata con questionari sulla frequenza alimentare ogni due o quattro anni, per un periodo fino a 36 anni.

Durante questo periodo, più di 22.000 partecipanti hanno sviluppato il diabete di tipo 2. I ricercatori hanno riscontrato che il consumo di carne rossa, lavorata e non lavorata, era fortemente associato a un aumento del rischio di diabete. I partecipanti che consumavano più carne rossa avevano un rischio maggiore del 62% di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a coloro che ne consumavano meno. Ogni porzione aggiuntiva giornaliera di carne rossa lavorata era associata a un rischio maggiore del 46% di sviluppare il diabete di tipo 2 e ogni porzione aggiuntiva giornaliera di carne rossa non lavorata era associata a un rischio maggiore del 24%. I ricercatori hanno inoltre stimato gli effetti potenziali della sostituzione di una porzione giornaliera di carne rossa con un’altra fonte proteica. Hanno scoperto che sostituirla con una porzione di noci e legumi si associa a una riduzione del 30% del rischio di diabete, mentre la sostituzione con una porzione di latticini a un rischio ridotto del 22%.