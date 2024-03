Chi è Nicola Del Freo: età, carriera, moglie, figlia del primo ballerino

Nicola Del Freo sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Il primo ballerino sarà in studio insieme alla moglie e collega Virna Toppi. I due racconteranno della loro incredibile carriera da ballerini e della loro storia d’amore. Ma scopriamo qualcosa in più su Nicola Del Freo, la sua età, dove è nato, la sua carriera e la sua vita privata.

Nicola Del Freo età, breve biografia e carriera

Nato a Carrara il 24 febbraio 1991, Nicola Del Freo ha 32 anni. Ha iniziato il suo viaggio nella danza fin da giovane. A soli dieci anni, ha scoperto la sua passione per il balletto e ha iniziato a studiare con dedizione. Il suo talento non è sfuggito agli occhi degli esperti, e a 14 anni ha preso una decisione coraggiosa: trasferirsi in Germania per studiare presso la rinomata Scuola di Balletto di Amburgo di John Neumeier.

Dopo anni di duro lavoro e impegno, Nicola ha ottenuto il suo primo grande successo: è stato scelto come demi-solista per l’Opera di Berlino, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con coreografi di fama mondiale come Neumeier stesso. Tuttavia, nel 2015 ha deciso di tornare in Italia per unirsi al Corpo di Ballo della Scala di Milano. Due anni dopo è solista e dopo quattro anni vince il concorso per diventare primo ballerino.

Vita privata: la moglie Virna e la figlia

Nel 2022, Nicola ha celebrato il suo matrimonio con la sua compagna di vita e di lavoro, Virna Toppi dopo otto anni di fidanzamento, nella Villa Subaglio di Merate.

Pochi mesi dopo il loro matrimonio, nell’estate del 2023, Nicola e Virna hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Asia. “Sei il nostro più grande successo.” -han commentato raggianti i due ballerini dopo la nascita della figlia- “L’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile”.