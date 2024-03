Diabete, come la metformina riduce la fame e aiuta a dimagrire

La metformina, un farmaco ampiamente prescritto per il diabete di tipo 2, è oggetto di interesse anche per la sua capacità di influenzare la perdita di peso. Uno studio condotto presso la Stanford University indica che la metformina può aumentare la produzione di una molecola che riduce l’appetito, simile agli effetti dell’esercizio fisico intenso. Vediamo più da vicino come funziona e quali implicazioni ha per chi cerca di perdere peso.

Lo studio

Lo studio, apparso su Nature, ha scoperto che la metformina aumenta la produzione di una molecola chiamata lac-phe, nota per i suoi effetti anti-fame. Questa molecola è stata identificata anche durante l’esercizio fisico intenso, suggerendo un legame tra l’attività fisica e gli effetti della metformina sulla perdita di peso.

Gli studi hanno coinvolto sia topi obesi che pazienti con diabete di tipo 2. Nei pazienti umani, l’assunzione di metformina per 12 settimane ha portato a un aumento significativo dei livelli di lac-phe nel sangue. Inoltre, i partecipanti allo studio che assumevano metformina avevano livelli più alti di lac-phe rispetto a quelli che non assumevano il farmaco.

Oltre alla sua capacità di ridurre l’appetito, la metformina offre una serie di altri benefici per la gestione del diabete di tipo 2. Tra questi, la riduzione dell’assorbimento di glucosio, il ritardo del rilascio di cibo nel flusso sanguigno, e un aumento della sensazione di sazietà durante i pasti. Questi effetti contribuiscono alla perdita di peso e al miglioramento del metabolismo.

L’associazione tra la produzione di lac-phe e l’esercizio fisico sottolinea l’importanza dell’attività fisica nella gestione del peso e della salute generale. L’esercizio regolare non solo brucia calorie, ma migliora anche il funzionamento complessivo del corpo, inclusa la salute mentale, cardiovascolare e metabolica.

Sebbene la metformina offra benefici significativi per la perdita di peso e il controllo del diabete di tipo 2, è importante sottolineare che non esiste una soluzione miracolosa. La combinazione di dieta equilibrata, attività fisica e farmaci se prescritti dal medico, rimane fondamentale per ottenere risultati duraturi e migliorare la salute generale. Parlare con il proprio medico e adottare abitudini di vita sostenibili sono passi cruciali verso il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere.