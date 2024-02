Diabete di tipo 2, bypass gastrico aiuta nella remissione: lo studio

Il diabete di tipo 2 rappresenta una sfida significativa per milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, recenti studi e ricerche stanno evidenziando il ruolo cruciale che la chirurgia bariatrica, in particolare il bypass gastrico, può svolgere nel trattamento e nella gestione di questa condizione. A suggerirlo sono anche i risultati di uno studio recente pubblicato sul Journal of American College of Surgeons, che ha analizzato l’efficacia del bypass gastrico nella remissione del diabete di tipo 2.

Diabete e bypass gastrico, lo studio

I ricercatori della Mayo Clinic in Minnesota hanno condotto uno studio approfondito su 224 partecipanti che hanno subito un bypass gastrico e 46 che hanno ricevuto una procedura di manica gastrica presso la clinica tra il 2008 e il 2017. Tutti i partecipanti avevano ricevuto una diagnosi di obesità e diabete di tipo 2 prima dell’intervento chirurgico. Lo studio ha esaminato i tassi di remissione del diabete nel corso di almeno cinque anni dopo l’intervento chirurgico, tenendo conto della perdita e del recupero di peso, nonché di altri fattori correlati.

I risultati

I risultati dello studio sono stati sorprendenti e promettenti. I partecipanti che hanno subito un bypass gastrico hanno registrato tassi significativamente più elevati di remissione del diabete di tipo 2 rispetto a coloro che hanno ricevuto una manica gastrica. In particolare, il 75% delle persone sottoposte a bypass gastrico ha mantenuto la remissione del diabete nel lungo termine, rispetto al 34% delle persone nel gruppo della manica gastrica. Anche coloro che hanno ripreso peso dopo l’intervento di bypass gastrico hanno continuato a sperimentare la remissione del diabete, con circa il 60% di loro che ha mantenuto la remissione a lungo termine.

Fattori associati alla remissione

Gli scienziati hanno identificato diversi fattori che influenzano la remissione del diabete di tipo 2 dopo l’intervento chirurgico. L’uso di insulina, livelli più alti di A1C (prima dell’intervento chirurgico) e una durata più lunga del diabete sono stati associati a una maggiore probabilità di recidiva del diabete. Tuttavia, il bypass gastrico si è dimostrato più efficace nel mantenere la remissione anche in presenza di questi fattori di rischio.

Raccomandazioni degli esperti

I risultati di questo studio hanno importanti implicazioni cliniche per il trattamento del diabete di tipo 2 in pazienti obesi. I ricercatori consigliano vivamente il bypass gastrico come opzione di trattamento per coloro che lottano con il diabete di tipo 2, poiché offre maggiori possibilità di remissione a lungo termine rispetto alla manica gastrica. Anche se la perdita e il recupero di peso possono influenzare la remissione, il bypass gastrico si è dimostrato efficace nel mantenere la remissione del diabete anche in caso di ripresa del peso.