Diabete, masticare bene può migliorare la gestione del glucosio

La capacità di masticare bene può migliorare la gestione del glucosio nei pazienti con diabete di tipo 2. Coloro che hanno una funzione masticatoria completa riportano infatti un livello di glucosio nel sangue significativamente inferiore rispetto a chi ha una capacità di masticare in modo efficace compromessa.

Diabete, masticare bene e la gestione del glucosio. Lo studio dell’Università di Buffalo

Lo rileva una ricerca dell’Università di Buffalo, pubblicata su Plos One. Lo studio ha esaminato i dati raccolti da 94 pazienti con diabete di tipo 2 che erano stati visitati in una clinica ambulatoriale di un ospedale di Istanbul, in Turchia.

I pazienti sono stati divisi in due gruppi: il primo comprendeva coloro che avevano una buona “funzione occlusale” – un numero sufficiente di denti posizionati correttamente e che facevano contatto in modo tale che si potesse masticare bene il cibo. Il livello di glucosio nel sangue era pari a 7,48. Il secondo gruppo non riusciva a masticare bene, se non del tutto, perché mancavano alcuni o tutti i denti e il livello di glucosio nel sangue in questo caso era quasi del 2% più alto: arrivava infatti a 9,42.

Gli esperti sottolineano che la masticazione è essenziale: stimola, tra le altre cose, reazioni nell’intestino che portano ad un aumento della secrezione di insulina e nell’ipotalamo che promuovono una sensazione di sazietà, con conseguente minore assunzione di cibo. Mangiare meno riduce quindi la probabilità di diventare sovrappeso, un importante fattore di rischio per lo sviluppo di diabete di tipo 2.