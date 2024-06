Diabete, semaglutide orale è una promettente alternativa per il trattamento

Una nuova ricerca suggerisce che la versione orale di semaglutide, il principio attivo di farmaci iniettabili come Ozempic, è un’ottima alternativa per il trattamento del diabete e le malattie cardiache. Questa forma del farmaco, già noto nella sua versione iniettabile come Ozempic e Wegovy, sta guadagnando attenzione per il suo potenziale nel migliorare la gestione del diabete e delle condizioni cardiovascolari. Nello specifico, un recente studio clinico condotto in Italia ha fornito nuove evidenze sull’efficacia della semaglutide orale, suggerendo che questa potrebbe rappresentare una valida alternativa, soprattutto per i pazienti nelle prime fasi del diabete.

Cos’è la semaglutide e come funziona

La semaglutide è un agonista del GLP-1, un ormone che mima l’azione del peptide-1 simile al glucagone. Questo meccanismo stimola il pancreas a rilasciare insulina, rallenta lo svuotamento dello stomaco e aumenta la sensazione di sazietà, portando a una riduzione dell’assunzione di cibo. Questi effetti contribuiscono non solo al controllo del glucosio nel sangue ma anche alla perdita di peso, un fattore cruciale nella gestione del diabete e delle malattie cardiovascolari.

Il nuovo studio, pubblicato su Journal of Clinical Medicine, ha esaminato l’efficacia della semaglutide orale in un gruppo di pazienti con diabete di tipo 2. I risultati indicano che questa forma del farmaco è particolarmente efficace nei pazienti con una diagnosi recente di diabete, mostrando miglioramenti significativi nei livelli di HbA1c e nel peso corporeo. Tuttavia, l’efficacia è risultata inferiore rispetto alle soluzioni iniettabili nei pazienti con una storia più lunga di diabete.

I partecipanti allo studio hanno mostrato un miglioramento del controllo glicemico, con livelli di zucchero nel sangue più stabili. Inoltre, sono stati osservati benefici per la salute cardiovascolare, tra cui profili lipidici migliorati, un eGFR – indicatore della funzionalità renale – più favorevole e una riduzione della pressione sanguigna. Questi risultati suggeriscono che la semaglutide orale potrebbe offrire un doppio beneficio per i pazienti con diabete di tipo 2, aiutando sia a gestire i livelli di zucchero nel sangue che a ridurre i rischi cardiovascolari.

Limitazioni della semaglutide orale

Nonostante i promettenti risultati, la semaglutide orale presenta alcune limitazioni. La biodisponibilità della semaglutide orale è inferiore rispetto alla versione iniettabile, il che significa che solo una piccola quantità del farmaco raggiunge effettivamente il flusso sanguigno. Di conseguenza, le dosi orali devono essere significativamente maggiori per ottenere effetti comparabili. Ad esempio, nello studio italiano, i pazienti hanno assunto dosi giornaliere di 7 mg, con alcuni partecipanti che hanno raggiunto fino a 14 mg al giorno, una quantità molto superiore rispetto alle dosi settimanali delle versioni iniettabili.

Confronto con studi precedenti

La ricerca sulla semaglutide orale ha prodotto risultati contrastanti. Lo studio PIONEER-6, finanziato da Novo Nordisk, ha mostrato che alte dosi settimanali di 14 mg di semaglutide orale riducono il rischio cardiovascolare del 21% rispetto a un placebo. Tuttavia, altri studi, come quello condotto nel febbraio 2024, suggeriscono che la semaglutide orale potrebbe essere più efficace se utilizzata in combinazione con la forma iniettabile piuttosto che come sostituto.

Un vantaggio significativo della semaglutide orale è la flessibilità che offre ai pazienti. Come sottolineato da Vanita R. Aroda, MD, del Brigham and Women’s Hospital di Boston, la disponibilità di una versione orale del farmaco consente ai medici di personalizzare il trattamento in base alle preferenze del paziente. Questo è particolarmente rilevante per gli adolescenti e per coloro che hanno difficoltà con le iniezioni.

La disponibilità di semaglutide in forma orale potrebbe anche alleviare le preoccupazioni relative alla carenza nazionale del farmaco iniettabile, come osservato da Sumera Ahmed, MD, del Metabolic Research Center della Touro University. La versione orale offre una valida alternativa per quei pazienti che attualmente dipendono dalle iniezioni, garantendo continuità nel trattamento.

Dosaggio e tollerabilità

Il dosaggio della semaglutide orale differisce notevolmente da quello delle versioni iniettabili. Mentre le dosi settimanali di Ozempic e Wegovy sono relativamente basse, le dosi giornaliere di semaglutide orale devono essere molto più elevate per compensare la minore biodisponibilità. Nel contesto dello studio italiano, i partecipanti hanno tollerato bene dosi elevate, fino a 14 mg al giorno, sebbene questo rappresenti una quantità molto maggiore rispetto alle dosi settimanali di 2.4 mg di Wegovy.