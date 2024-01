Il sonno è spesso trascurato nella frenesia quotidiana, ma uno studio pubblicato su Neurology, la rivista dell’American Academy of Neurology, mette in evidenza come la qualità del sonno nei giovani adulti possa influenzare la memoria in età avanzata.

Secondo la ricerca condotta su 526 partecipanti seguiti per 11 anni, coloro che hanno sperimentato disturbi del sonno tra i 30 e i 40 anni hanno maggiori probabilità di affrontare problemi di memoria e cognitivi in seguito, già solo 10 anni dopo.

Il monitoraggio è stato eseguito attraverso l’uso di dispositivi da polso per tre giorni consecutivi, a un anno di distanza, e ha coinvolto anche registrazioni personali sul sonno. La qualità del sonno è stata valutata attraverso un sondaggio, dove punteggi più alti indicavano una qualità del sonno peggiore.

Disturbi del sonno e memoria, lo studio

I ricercatori hanno esaminato la frammentazione del sonno, ovvero brevi interruzioni ripetitive durante la notte. È stata considerata anche la percentuale di tempo trascorso in movimento, insieme al tempo di immobilità.

Dai risultati, è emerso che coloro con il sonno più disturbato avevano più del doppio delle probabilità di affrontare problemi cognitivi 10 anni dopo la fine dello studio, rispetto a coloro con sonno meno disturbato.

I risultati nel dettaglio

Il 46% dei partecipanti ha riportato disturbi del sonno, definiti da un punteggio superiore a 5 nel sondaggio sulla qualità del sonno. La frammentazione del sonno è stata quantificata con un punteggio medio del 19%.

Dopo aver corretto i dati per variabili come età, sesso, razza ed educazione, è emerso che la qualità del sonno disturbato era fortemente associata a una performance cognitiva scadente.

L’opinione degli esperti

Il dottor David Merrill, psichiatra geriatrico, sottolinea l’importanza della salute cerebrale durante l’intero arco di vita. Merrill sottolinea che la qualità del sonno è cruciale fin dalla prima età adulta, poiché influisce sulle prestazioni cognitive.

Il direttore del Centro per la medicina del sonno, il dottor Steven Feinsilver, aggiunge che sebbene sia noto che il sonno influisce positivamente sulla salute, la questione principale è capire se la scarsa qualità del sonno causa disfunzioni cognitive o viceversa.

Disturbi del sonno, la qualità conta più della quantità?

Ulteriori ricerche indicano che la funzione cognitiva potrebbe essere più legata alla qualità del sonno che alla sua durata. Uno studio del 2021 suggerisce che esiste un intervallo medio di sonno in cui la funzione cognitiva rimane stabile.

Tuttavia, le persone che si svegliano riposate non dovrebbero sentirsi obbligate a cambiare le proprie abitudini di sonno. Invece, coloro che sperimentano difficoltà cognitive dovrebbero considerare il miglioramento della qualità del sonno come una strategia per migliorare la cognizione.

La salute del sonno non riguarda solo il numero di ore trascorse a letto ma anche la qualità di quelle ore. Trovare un equilibrio tra quantità e qualità del sonno potrebbe essere la chiave per preservare la memoria e la salute cognitiva nel lungo periodo. Investire nel proprio sonno potrebbe significare investire nel proprio benessere cerebrale.