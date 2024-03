Dormire poco aumenta il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2

La mancanza di sonno non è solo un fastidio che ci rende assonnati durante il giorno; può anche influenzare significativamente la nostra salute, aumentando il rischio di sviluppare una serie di problemi, tra cui il diabete di tipo 2. Gli esperti avvertono che gli individui con una durata del sonno inferiore a cinque ore al giorno potrebbero essere più suscettibili a questa condizione. Ma cosa dice esattamente la ricerca su questa connessione e quali sono le implicazioni per la nostra salute?

Sonno e diabete, lo studio

Il sonno è un elemento essenziale per la salute generale del nostro corpo. È durante il sonno che il nostro corpo si rigenera, ripara i danni e rafforza il sistema immunitario. Quando non dormiamo a sufficienza, mettiamo a rischio la nostra salute in vari modi.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open, le persone che dormono regolarmente cinque ore o meno a notte corrono un rischio maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2, indipendentemente dalla loro dieta. Questo studio ha coinvolto quasi 250.000 partecipanti di età compresa tra 38 e 71 anni, provenienti dalla Biobank del Regno Unito, ed è stato condotto per esaminare la connessione tra modelli di sonno, abitudini alimentari e diabete di tipo 2.

I partecipanti allo studio sono stati suddivisi in quattro categorie in base alla durata del sonno giornaliero: normale (7-8 ore), leggermente breve (6 ore), moderatamente breve (5 ore) ed estremamente breve (3-4 ore). Si è scoperto che coloro che dormivano 5 ore o meno al giorno avevano un rischio significativamente più elevato di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a coloro che dormivano un numero normale di ore.

Durante il periodo medio di follow-up di 12 anni, il 3% dei partecipanti ha sviluppato il diabete di tipo 2. Questo suggerisce che periodi prolungati di sonno insufficiente possono contribuire a vari problemi di salute, compreso il rischio di diabete di tipo 2.

Dieta, esercizio fisico e sonno

Sebbene una dieta sana possa ridurre il rischio di diabete di tipo 2, i ricercatori hanno affermato che i risultati dello studio non supportano l’idea che una dieta sana possa compensare la breve durata del sonno. Tuttavia, hanno riconosciuto che l’esercizio fisico regolare potrebbe ridurre il rischio di diabete e compensare gli effetti negativi di un sonno insufficiente.

Uno studio del 2021 suggerisce che l’esercizio fisico ad alta intensità potrebbe ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Inoltre, è stato osservato che gli individui con brevi periodi di sonno che praticavano un’attività fisica regolare potevano ridurre il loro rischio di sviluppare il diabete.

Tuttavia, è importante notare che alcuni ostacoli, come gli orari di lavoro e le responsabilità di assistenza all’infanzia, potrebbero rendere difficile per alcune persone ottenere un sonno sufficiente e impegnarsi in un esercizio fisico regolare.