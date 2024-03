L’eczema nei bambini può causare problemi di apprendimento e memoria

L’eczema, noto anche come dermatite atopica, è una condizione della pelle cronica che colpisce un vasto numero di bambini in tutto il mondo. Questa affezione cutanea, caratterizzata da secchezza, prurito, arrossamento e irritazione, non solo influisce sulla salute fisica, ma può anche avere un impatto significativo sulle capacità cognitive e di apprendimento dei bambini che ne soffrono.

Secondo i ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine, i bambini con dermatite atopica hanno maggiori probabilità di manifestare difficoltà di apprendimento e di memoria rispetto ai loro coetanei senza questa malattia della pelle. Questo collegamento tra eczema e deterioramento cognitivo è stato oggetto di numerosi studi, che hanno evidenziato una correlazione significativa tra la condizione della pelle e le sfide cognitive nei bambini.

Eczema e problemi di apprendimento, lo studio

Uno studio condotto dai ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine e pubblicato su JAMA Dermatology ha rilevato che i bambini con dermatite atopica presentano un rischio significativamente maggiore di incontrare difficoltà di apprendimento e di memoria rispetto ai bambini senza questa condizione cutanea. Inoltre, i bambini con eczema che presentano anche disturbi neurologici come l’ADHD hanno un rischio ancora maggiore di manifestare problemi cognitivi.

La ricerca ha coinvolto un campione rappresentativo di oltre 69 milioni di bambini statunitensi di età inferiore o uguale a 17 anni, e ha evidenziato una chiara associazione tra la presenza di eczema e il deterioramento cognitivo nei bambini.

Fattori di rischio e implicazioni

Sebbene non sia ancora del tutto chiaro il motivo per cui si verifichi questa correlazione, i ricercatori ipotizzano che il prurito e l’irritazione associati all’eczema possano influenzare negativamente il sonno e la concentrazione, compromettendo così le capacità cognitive dei bambini affetti dalla malattia. Inoltre, la presenza di condizioni neurologiche come l’ADHD può aggravare ulteriormente i problemi di memoria e di apprendimento nei bambini con eczema.

La ricerca sull’eczema nei bambini e il suo impatto sulle funzioni cognitive è in corso, con l’obiettivo di identificare i fattori di rischio e sviluppare interventi mirati per migliorare la qualità della vita dei bambini colpiti dalla condizione. Ulteriori studi sono necessari per comprendere appieno i meccanismi sottostanti a questa correlazione e per sviluppare strategie di trattamento efficaci.