Nuova epidemia incombe. Due morti – compreso un bambino – e 50 malati fra turisti in un albergo di Corfù in Grecia, dopo una epidemia di pertosse in un luogo di villeggiatura. È il segno di una nuova crisi sanitaria che tormenta l’Europa. I casi di pertosse, nota anche come tosse asinina, sono aumentati all’inizio del 2024 con il numero massimo di malati in più di un decennio e casi segnalati in tutta Europa.

L’Organizzazione nazionale per la sanità pubblica greca, informa Ryan Fahey sul Mirror, ha confermato che la malattia ha causato due morti nel paese. Dall’inizio del 2024 sono stati registrati 54 casi. Si dice che 32 pazienti fossero bambini e adolescenti. Secondo il quotidiano Ekathethimerini sono stati colpiti anche undici bambini di età inferiore a un anno.

Una delle vittime era un adulto con patologie preesistenti. Morì anche un neonato. È noto che la pertosse è più mortale per neonati e bambini piccoli. Ma la tosse colpisce anche i grandi senza troppe discriminazioni. Il ministro della Sanità Eirini Agapidaki ha esortato le persone a vaccinarsi contro la malattia poiché i casi continuano ad aumentare.

MALATI DI PERTOSSE IN TUTTA EUROPA

La Grecia non è l’unico paese colpito, poiché anche molti altri hotspot hanno ricevuto segnalazioni, completa il quadro Ryan Fahey. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha confermato che quasi tutti i casi sono stati rilevati in bambini di età inferiore a tre mesi.

Nel suo rapporto sulle minacce alle malattie trasmissibili, l’EDC ha segnalato l’aumento dei casi in località lontane come Croazia, Norvegia, Paesi Bassi e Spagna. “La pertosse (così è chiamata anche la pertosse) è una malattia endemica in tutto il mondo, anche in presenza di un programma ad alta copertura vaccinale, con picchi di diffusione della malattia ogni tre-cinque anni”, spiega l’Ecdc.

“L’attuale aumento è potenzialmente collegato alla minore circolazione durante la pandemia di Covid-19, combinata con un’adesione vaccinale non ottimale in alcuni gruppi. Anche i neonati e i bambini piccoli che sono troppo piccoli per essere completamente vaccinati sono stati colpiti, compresi diversi decessi.” Quest’anno in Repubblica Ceca è stato rilevato un numero record di casi, 3.101 tra gennaio e marzo 2024. È il numero più alto registrato in 60 anni.

IN CROAZIA, CHE è LA PORTA ACCANTO, MIGLIAIA DI CASI

La Croazia ha registrato 6.261 casi di pertosse tra gennaio 2023 e il 15 marzo di quest’anno. In Danimarca sono stati registrati altri 822 casi di pertosse. La Norvegia ne ha visti 707 e i Paesi Bassi 1.749. In Spagna fino a marzo di quest’anno si sono verificati altri 5.242 casi. Nel Regno Unito, gli inglesi sono stati recentemente invitati a “restare a casa” se sono stati colpiti dalla malattia. La tosse di 100 giorni, che può essere difficile da individuare a causa dei sintomi simili al raffreddore, è un’infezione batterica dei polmoni e delle vie respiratorie.

L’infezione a rapida diffusione può causare naso che cola, febbre alta e mal di gola. Solo nel mese di gennaio sono stati registrati l’incredibile cifra di 553 casi, rispetto agli 858 casi dell’intero 2023. Ai membri del pubblico è stato detto di “rimanere a casa e non andare al lavoro, a scuola o all’asilo prima di 48 ore”. dopo aver iniziato la terapia con antibiotici o 3 settimane dopo l’inizio dei sintomi se non hanno assunto antibiotici”. Si ritiene che i pazienti combattano maggiormente l’infezione durante la notte, con attacchi di tosse che durano fino a pochi minuti.

I genitori sono stati avvertiti che i bambini piccoli potrebbero diventare blu o grigi dopo aver sofferto di difficoltà respiratorie. Nel frattempo, un altro sintomo è stato elencato come muco denso, che potrebbe portare al vomito, o al rossore in faccia, che appare più frequente negli adulti.