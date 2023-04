Ginnastica verde: perché fare esercizio fisico all’aperto migliora la memoria

La ginnastica verde migliora la memoria, la concentrazione, e dà un senso di benessere tangibile a livello neurologico mentre aumenta il flusso sanguigno a cervello. E’ quanto emerge da uno studio Usa sugli effetti dell’esercizio fisco fatto all’aperto invece che all’ interno, che sia casa o una palestra. Il primo a studiare gli effetti dell’attività fisica all’aperto per brevissimo tempo: in questo caso solo 15 minuti.

La ginnastica verde e la memoria

Secondo l’indagine pubblicata su Scientific Reports la stessa camminata breve ma veloce fatta all’ interno o all’esterno produce effetti diversi: la ricerca è stata condotta all’università di Toronto in Canada su 30 studenti di college che a giorni alterni dovevano camminare brevemente ma intensamente – 15 minuti – all’ interno dell’ università o nei giardini del campus. I ricercatori guidati dalla neuro-scienziata Katherine Boere hanno sottoposto gli studenti ad analisi di risonanza magnetica cerebrale, elettroencefalogramma nonché a test di memoria, capacità di concentrazione e cognitivi. Le funzioni esecutive, le abilità cognitive e la velocità di elaborazione sono risultate nettamente superiori. Questo nei giorni in cui i volontari hanno fatto le camminate all’esterno. Quindi fare un po’ di attività all’aperto non solo fa bene al corpo, ma anche e soprattutto alla mente.