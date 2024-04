Il paracetamolo è uno dei farmaci da banco più utilizzati al mondo per il trattamento del dolore da lieve a moderato e per ridurre la febbre. Tuttavia, un nuovo studio ha sollevato domande sulla sua sicurezza per la salute del cuore, evidenziando potenziali rischi associati al suo utilizzo.

I risultati di uno studio presentato durante l’incontro annuale dell’American Physiological Society suggeriscono che il paracetamolo modifica le proteine nel tessuto cardiaco, influenzando i percorsi biochimici necessari per molte funzioni vitali. Utilizzando un modello murino, i ricercatori hanno somministrato paracetamolo a topi e hanno riscontrato cambiamenti significativi nelle proteine del tessuto cardiaco.

Queste alterazioni proteiche potrebbero influenzare la produzione di energia, l’utilizzo di antiossidanti e altri processi vitali nel cuore. Gli scienziati hanno individuato più di 20 vie di segnalazione influenzate dai cambiamenti proteici indotti dal paracetamolo, suggerendo un impatto complesso sul tessuto cardiaco.

Storicamente, il paracetamolo è stato considerato l’antidolorifico più sicuro per le persone con malattie cardiovascolari. Tuttavia, studi recenti hanno sollevato dubbi sulla sua sicurezza a lungo termine.

Una ricerca del 2022 ha evidenziato un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e di mortalità per tutte le cause nelle persone che assumono paracetamolo contenente sodio. Un altro studio ha suggerito un aumento della pressione sanguigna sistolica nelle persone con ipertensione che assumono regolarmente alte dosi di paracetamolo.

Rigved Tadwalkar, cardiologo consulente certificato presso il Providence Saint John’s Health Center di Santa Monica, California, si è detto preoccupato e cauto riguardo alle implicazioni dei risultati dello studio.

“I risultati indicano che anche a dosi moderate considerate sicure per l’uso, il paracetamolo può avere effetti significativi sulle vie di segnalazione all’interno del tessuto cardiaco. Ciò suggerisce che l’antidolorifico comunemente usato potrebbe non essere così benigno come si pensava, soprattutto se usato regolarmente nel tempo”. “Come cardiologo, è particolarmente preoccupante dato che molti dei nostri pazienti fanno affidamento sul paracetamolo per alleviare il dolore, soprattutto considerando che altri farmaci antidolorifici spesso comportano rischi significativi”, ha aggiunto. “La comprensione dei potenziali rischi associati all’uso del paracetamolo sottolinea la necessità di una maggiore consapevolezza, al fine di prendere decisioni migliori per la cura del paziente”.

Sebbene ulteriori ricerche siano necessarie per comprendere appieno l’impatto del paracetamolo sul tessuto cardiaco umano, i risultati attuali sottolineano l’importanza di una valutazione attentamente ponderata dei rischi e dei benefici associati al suo utilizzo, specialmente nelle persone con condizioni cardiovascolari preesistenti.

In definitiva, la consapevolezza dei potenziali rischi del paracetamolo per la salute del cuore è fondamentale per guidare decisioni terapeutiche informate e garantire la sicurezza dei pazienti.