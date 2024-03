Imparare ad essere felici è possibile ma bisogna seguire queste 7 abitudini

Imparare ad essere felici è possibile. La felicità è un obiettivo universale che molte persone cercano di raggiungere nella loro vita quotidiana. Tuttavia, non è semplice come sembra. Un nuovo studio dell’Università di Bristol, nel Regno Unito, mette in luce i risultati del programma “Scienza della felicità” che dal 2018 cerca di aiutare gli studenti a raggiungere un senso di benessere. Ebbene, lo studio rileva che la felicità personale può essere raggiunta attraverso abitudini basate sull’evidenza. L’effetto può essere duraturo se si continua a mettere in pratica ciò che si è imparato.

Lo studio

Lo studio ha intervistato 228 studenti universitari che avevano frequentato uno dei corsi di psicologia positiva dell’università uno o due anni prima. Gli studenti hanno riferito un miglioramento del loro benessere dal 10% al 15% subito dopo aver seguito il corso. I ricercatori hanno anche scoperto che il 51% del gruppo – 115 studenti – aveva mantenuto il proprio atteggiamento positivo continuando a mettere in pratica negli anni successivi gli strumenti che gli erano stati insegnati in classe.

Il dottor Bruce Hood, autore senior dello studio e autore di “The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well”, ha elencato quelli che ha definito “hack per la felicità” insegnati nei corsi “Science of Happiness”. Queste abitudini hanno in gran parte a che fare con il cambiamento della prospettiva, ha affermato il dottor Hood.

“Alterano il senso di sé da uno eccessivamente egocentrico, focalizzato e rimuginante sui nostri problemi e sulla posizione nella vita, a uno più allocentrico – come parte di una rete connessa e interrelata di altri e del mondo in generale”.

1. Pratica la gentilezza

Secondo lo studio, uno dei modi più efficaci per aumentare il tuo livello di felicità è praticare atti di gentilezza. Fare qualcosa di gentile per gli altri non solo porta gioia alla persona che riceve l’atto di gentilezza, ma anche a te stesso. Può essere qualcosa di semplice come fare un complimento sincero, aiutare qualcuno in difficoltà o donare del tuo tempo per una causa benefica.

2. Coltiva le connessioni sociali

Le relazioni significative sono fondamentali per il benessere emotivo. Investi tempo ed energia nelle relazioni con amici, familiari e colleghi. Cerca di avviare nuove conversazioni e connessioni con persone che non conosci ancora. Partecipare a comunità o gruppi con interessi comuni può anche aiutarti a ampliare il tuo cerchio sociale e a sentirti più connesso agli altri.

3. Vivere con consapevolezza

Impara a vivere nel momento presente e ad apprezzare le piccole cose della vita. Sii consapevole delle tue esperienze sensoriali, emozioni e pensieri senza giudizio. Praticare la consapevolezza ti aiuta a ridurre lo stress, l’ansia e la negatività, e ti permette di vivere una vita più soddisfacente e appagante.

4. Coltiva la gratitudine

Prenditi del tempo ogni giorno per riflettere su ciò per cui sei grato. Focalizzati sulle cose positive nella tua vita, anche quelle più piccole e apparentemente insignificanti. Tenere un diario della gratitudine o semplicemente fare un breve elenco mentale delle cose per cui sei grato può avere un impatto significativo sul tuo umore e sulla tua prospettiva di vita.

5. Mantieniti attivo fisicamente

L’esercizio fisico non solo migliora la tua salute fisica, ma anche il tuo benessere mentale ed emotivo. Trova un’attività fisica che ti piace e che ti faccia sentire bene, che sia una passeggiata, una corsa, lo yoga o qualsiasi altra attività che ti piaccia. L’importante è fare dell’attività fisica una parte regolare della tua routine quotidiana.

6. Pratica meditazione

La meditazione e altre pratiche di consapevolezza possono aiutarti a sviluppare una maggiore consapevolezza di te stesso e del mondo che ti circonda. Queste pratiche ti insegnano a gestire lo stress, a ridurre l’ansia e a migliorare la tua concentrazione e la tua capacità di vivere nel momento presente.

7. Fai qualcosa che ti appassiona

Trova un’attività o un hobby che ti appassiona e che ti faccia sentire vivo e pieno di gioia. Coltiva le tue passioni e interessi e dedicagli del tempo regolarmente. Fare ciò che ami ti aiuta a sentirti più soddisfatto e realizzato nella vita.