In Italia dal 2011 al 2019 morte 365 mamme su 4,4 milioni di bimbi nati. In Sicilia rischio triplo rispetto alla Toscana

In Italia, dal 2011 al 2019, sono morte 365 mamme su 4,4 milioni di bimbi nati. Le morti sono avvenute durante il parto o nei 42 giorni successivi.

Nello stesso periodo, 2011-2019,la mortalità materna media in Sicilia è stata di 13,1 decessi ogni 100 mila nati vivi, pari a circa tre volte e mezzo rispetto a quella registrata in Toscana (3,6). È uno dei dati derivanti dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità.

In Italia dal 2011 al 2019 morte 365 mamme su 4,4 milioni di bimbi nati. I dati regione per regione

Il numero maggiore di decessi si è verificato in Campania: 53 su 461 mila bimbi nati. Segue la Lombardia (52 decessi), dove però è avvenuto anche il maggior numero di parti (753.540). Poi la Sicilia, con 51 decessi su 388mila parti. La Toscana è la regione più sicura con 3,6 morti per 100mila nati; seguono le province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente a 4,6 e 4,2). Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia hanno tassi compresi tra 6 e 7 decessi per 100 mila. Valori elevati, oltre che in Sicilia, anche in Sardegna (12,2 decessi per 100mila nati) e Campania (11,5). Tassi sopra i 10 decessi per 100mila anche in Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Molise.