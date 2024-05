La dieta chetogenica aiuta a ridurre lo stress e migliora la salute mentale

Un nuovo studio suggerisce che seguire una dieta chetogenica potrebbe migliorare l’umore e il benessere mentale nella popolazione generale. La dieta chetogenica, caratterizzata da un alto contenuto di grassi, un basso contenuto di carboidrati e un moderato apporto di proteine, è stata riconosciuta per i suoi potenziali benefici metabolici e psicologici.

Cos’è la dieta chetogenica?

La dieta chetogenica è un regime alimentare che prevede un alto apporto di grassi, un basso apporto di carboidrati e una moderata quantità di proteine. Questo approccio induce uno stato di chetosi, in cui il corpo brucia grassi per produrre energia, invece di carboidrati. Questo cambiamento metabolico può portare a numerosi benefici, tra cui la perdita di peso, il miglioramento della salute metabolica e, come suggeriscono nuove ricerche, un miglioramento della salute mentale.

Benefici metabolici e psicologici della dieta chetogenica

La dieta chetogenica è stata inizialmente sviluppata negli anni ’20 per trattare l’epilessia resistente ai farmaci nei bambini. Da allora, la ricerca ha evidenziato molti altri benefici per la salute, tra cui:

Perdita di peso: La dieta chetogenica può aiutare a perdere peso riducendo l’appetito e aumentando la combustione dei grassi.

Miglioramento della salute metabolica: Può migliorare i livelli di zucchero nel sangue e la sensibilità all’insulina.

Effetti antinfiammatori: La dieta può ridurre l’infiammazione, che è associata a molte malattie croniche.

Recenti studi suggeriscono che la dieta chetogenica può anche avere benefici psicologici significativi. Un nuovo studio pubblicato su Nutrition ha rilevato che seguire una dieta chetogenica può essere collegato a una migliore salute mentale ed emotiva nella popolazione generale, con benefici che aumentano nel tempo.

La ricerca sulla dieta chetogenica e la salute mentale

Un recente studio pilota della Stanford Medicine ha riportato un miglioramento dei sintomi nei pazienti con gravi malattie mentali dopo un regime chetogenico di 4 mesi combinato con il trattamento standard. Basandosi su questi risultati, la nuova ricerca esplora ulteriormente i potenziali benefici psicologici della dieta per il grande pubblico.

I ricercatori della Northumbria University di Newcastle-upon-Tyne, in Inghilterra, hanno condotto uno studio per scoprire come la dieta chetogenica potrebbe influenzare vari aspetti della salute mentale, tra cui umore, stress cognitivo ed emotivo, sintomi di depressione e ansia, sentimenti di solitudine.

Lo studio ha utilizzato i dati di due sondaggi online, reclutando partecipanti tramite social media per due coorti:

Gruppo 2021 : 147 partecipanti

: 147 partecipanti Gruppo 2022: 276 partecipanti

Tutti i partecipanti avevano almeno 18 anni e non presentavano disturbi dell’umore, dell’ansia, dello sviluppo neurologico e neurodegenerativi diagnosticati clinicamente. Le abitudini alimentari sono state raccolte utilizzando un questionario sulla frequenza alimentare di una settimana, composto da 45 voci.

I risultati del sondaggio hanno identificato 220 partecipanti che aderiscono a una dieta chetogenica nelle due coorti. Le loro motivazioni principali per adottare una dieta chetogenica erano la salute generale e la perdita di peso. I benefici psicologici riscontrati tra i seguaci della dieta chetogenica includevano:

Stati d’animo superiori (calma, contentezza, vigilanza)

Riduzione dell’ansia e della depressione

Meno sentimenti di stress e solitudine

Questi benefici psicologici sono apparsi indipendentemente dai livelli di chetoni, suggerendo che abitudini alimentari sostenute potrebbero contribuire al benessere mentale indipendentemente dai cambiamenti metabolici.

Come la dieta chetogenica può supportare l’umore e il benessere

I ricercatori hanno identificato diversi meccanismi attraverso i quali la dieta chetogenica potrebbe migliorare il benessere psicologico. Questi includono:

Aumento dei livelli di GABA: La dieta chetogenica potrebbe aumentare i livelli di acido gamma-aminobutirrico (GABA), promuovendo calma e rilassamento simili agli effetti delle benzodiazepine, farmaci usati per trattare varie condizioni, inclusa l’ansia. Influenza sui neurotrasmettitori: La dieta può influenzare i neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina, che regolano l’umore. Miglioramento del microbioma intestinale: La dieta chetogenica può influenzare il microbioma intestinale, che a sua volta può influenzare il comportamento e la risposta allo stress.

Consigli pratici per seguire una dieta chetogenica

Per chi è nuovo al cheto, gli esperti consigliano di iniziare questo modello dietetico sotto la guida di un professionista della nutrizione, come un dietista. Ecco alcuni consigli pratici:

Inizia lentamente: Introduci gradualmente la dieta chetogenica per permettere al tuo corpo di adattarsi. Pianifica i pasti: Pianifica i pasti in anticipo per assicurarti di ottenere un equilibrio adeguato di nutrienti. Monitora i livelli di chetoni: Anche se non è essenziale, monitorare i livelli di chetoni può aiutarti a capire se sei in chetosi. Rimani idratato: Bevi molta acqua per aiutare il corpo a espellere le tossine e mantenere l’equilibrio elettrolitico. Consultare un professionista: Parla con un dietista o un medico per assicurarti che la dieta sia adatta alle tue esigenze individuali.

Alternative alla dieta chetogenica per la salute mentale

Sebbene la dieta chetogenica possa offrire benefici per la salute mentale, altri modelli alimentari come la dieta mediterranea o la dieta DASH hanno prove più solide di miglioramento della salute mentale. Questi approcci dietetici sono ricchi di frutta, verdura, cereali integrali e grassi sani, e sono stati associati a un miglioramento dell’umore e alla riduzione del rischio di depressione e ansia.