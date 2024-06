La sassata gol di Barella contro l’Albania, il delirio al Forum di Milano per il terzo scudetto consecutivo della EA7 di coach Messina, lo storico bis della Ferrari nella 24 Ore di Le Mans (la maratona automobilistica iniziata alle 16 di sabato 15)) sono le tre immagini più forti di un’altra domenica di emozioni. Senza dimenticare il trionfo di Gregorio Paltrinieri, mattatore nelle acque di Belgrado nella 10 km col tempo di 1h49’19”6, o le 24 medaglie (11 oro) agli Europei di atletica a Roma.

E senza dimenticare la storica doppietta (Dario Verani-Matteo Furlan) nell’open water della 25 km agli Europei di nuoto di Belgrado; gara vinta anche da Barbara Pozzobon col tempo di 5 ore 25’37”7. Obbligatorio poi rimarcare la vittoria al Giro di Slovenia (12-16 giugno 2024) del modenese Giovanni Aleotti. Sul podio un altro azzurro: il marchigiano Giulio Pellizzari, 21 anni, vincitore della classifica giovani. Ma vediamo gli Oscar in rigoroso ordine alfabetico.

BARELLA NICOLÒ – Il vice capitano dell’Inter e della Nazionale di Spalletti è stato il miglior azzurro nella gara d’esordio agli Europei di calcio in Germania. Strepitoso il suo primo tempo a tutto campo: mediano, regista, incursore, marcatore. In più il gol che ha dato la vittoria all’Italia dopo un inizio shock.

BERRETTINI MATTEO – Il gigante di Roma è tornato. Finalista al torneo di Stoccarda da lui vinto 2 volte in passato. Il torneo tedesco ha restituito il campione che ora è alla ricerca della miglior condizione in vista di Wimbledon, l’erba di casa sua.

MELLI NICOLÒ – Il capitano della Olimpia Milano, in nazionale dal 2011, 33 anni, ha trascinato il basket di Milano a vincere il terzo scudetto consecutivo. Domata Bologna. Il reggiano Melli si è confermato il miglior difensore italiano e tra i top in Europa. Incarna perfettamente lo spirito Olimpia. Applausi anche Ettore Messina, settimo scudetto in carriera, più di lui nella storia solo Cesare Rubini. Lo sponsor Giorgio Armani è entusiasta del suo coach.

PALTRINIERI GREGORIO – Il campione olimpico a Rio 2016 e tricampione mondiale ed Europeo dei 1500, ha trionfato nella 10km. di Belgrado confermandosi stella mondiale del nuoto. A Belgrado, Gregorio, si è ripreso il titolo europeo della 10 km.; prova generale per Parigi. Test importante nelle acque piatte di Belgrado. Nella Senna , ancora purtroppo inquinata, saprà fare ancora la differenza.

VELASCO JULIO – Il neo Ct della nazionale femminile di pallavolo, 72 anni, ha portato Paola Egonu e compagne a vincere il pass per le Olimpiadi. La vittoria sugli Stati Uniti in Nation League ha galvanizzato tutto l’ambiente. Ha detto:” Sono soddisfatto, ma dobbiamo crescere ancora”.