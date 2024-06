Perdere peso con farmaci come Ozempic prima della chirurgia bariatrica migliora gli esiti

L’obesità è una condizione cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, comportando gravi rischi per la salute, tra cui malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro. La chirurgia bariatrica è una delle soluzioni più efficaci per il trattamento dell’obesità estrema, ma la preparazione preoperatoria è cruciale per ridurre i rischi e migliorare i risultati. Recenti studi suggeriscono che l’uso di farmaci agonisti del GLP-1, come Ozempic, può aiutare significativamente nella perdita di peso preoperatoria, migliorando così gli esiti della chirurgia bariatrica.

Chirurgia bariatrica, l’importanza della perdita di peso preoperatoria

La chirurgia bariatrica è un intervento che mira a ridurre il peso corporeo attraverso varie tecniche, come il bypass gastrico o la gastrectomia a manica. Tuttavia, i pazienti con un indice di massa corporea (BMI) superiore a 70 sono a maggior rischio di complicanze durante e dopo l’intervento chirurgico. Per questo motivo, i medici spesso raccomandano di perdere peso prima della chirurgia bariatrica per ridurre tali rischi.

Secondo una ricerca presentata al congresso scientifico annuale 2024 dell’American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, perdere peso prima della chirurgia può “avviare” il processo di perdita di peso e migliorare significativamente i risultati postoperatori. Lo studio ha incluso 113 partecipanti, di cui più di 70 hanno tentato di perdere peso prima della chirurgia bariatrica attraverso vari metodi, tra cui dieta ed esercizio fisico sotto controllo medico, uso di singoli farmaci GLP-1 come il semaglutide, e terapia multimodale che includeva più di un GLP-1.

I farmaci GLP-1, un aiuto nella perdita di peso

I farmaci agonisti del GLP-1, come Ozempic (semaglutide), sono stati originariamente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2 ma si sono dimostrati efficaci anche nella perdita di peso. Questi farmaci agiscono sul cervello per ridurre l’appetito e aumentare il senso di sazietà, portando a una riduzione significativa dell’assunzione calorica.

Nel contesto dello studio, i partecipanti che hanno assunto una combinazione di farmaci per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi hanno registrato la perdita di peso più significativa, con una media del 13% del peso corporeo. Quelli che assumevano un singolo farmaco GLP-1 hanno registrato una perdita di peso media dell’8%, mentre quelli che hanno seguito solo dieta ed esercizio fisico hanno avuto una perdita di peso media del 6%. Questi dati evidenziano l’efficacia dei farmaci GLP-1 nel facilitare la perdita di peso preoperatoria.

Perdere peso prima della chirurgia bariatrica non solo avvia il processo di perdita di peso, ma riduce anche il rischio di complicanze chirurgiche. I pazienti con un BMI superiore a 70 sono particolarmente a rischio, e la perdita di peso preoperatoria può aiutare a migliorare la loro idoneità per l’intervento chirurgico. Il dottor Phil Schauer, direttore del Metamor Metabolic Institute presso Pennington Biomedical in Louisiana, ha sottolineato che la combinazione di farmaci anti-obesità può ottenere una perdita di peso pre-operatoria molto maggiore rispetto ad altri metodi per chi soffre di obesità estrema, permettendo a molti pazienti che altrimenti sarebbero considerati “troppo malati per un intervento chirurgico” di qualificarsi.

Il dottor Mir Ali, chirurgo bariatrico e direttore medico del MemorialCare Surgical Weight Loss Center presso l’Orange Coast Medical Center in California, ha affermato che preferisce che i pazienti riducano il loro BMI intorno ai 50 prima dell’intervento chirurgico. Questo non solo riduce i rischi ma fornisce un inizio rapido alla perdita di peso che continua dopo l’intervento.

Indice di Massa Corporea (BMI)

L’indice di massa corporea (BMI) è un rapporto tra l’altezza e il peso di una persona che può aiutare a stimare il grasso corporeo. Un BMI normale è compreso tra 18,5 e 24,9, un BMI tra 25 e 29,9 è considerato sovrappeso, mentre un BMI pari o superiore a 30 è considerato obeso. Tuttavia, il BMI non tiene conto di fattori come l’età, il sesso, l’etnia e la massa muscolare, quindi dovrebbe essere utilizzato insieme ad altre misurazioni del rischio, come il grasso viscerale e la composizione corporea, per valutare accuratamente il rischio di sovrappeso e obesità.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato una guida per l’utilizzo del BMI per le popolazioni asiatiche, poiché queste popolazioni mostrano un rischio elevato di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari a un BMI inferiore rispetto alle popolazioni bianche europee. Pertanto, è importante che i professionisti medici considerino le diverse etnie e altri fattori di rischio quando utilizzano il BMI come indicatore di sovrappeso e obesità.