Niente trucco quando si fa sport: gli effetti negativi del fondotinta sulla pelle

Hai mai pensato agli effetti che il trucco può avere sulla tua pelle durante l’esercizio fisico? Un nuovo studio internazionale, pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology, rivela che i cosmetici, come il fondotinta, possono avere effetti negativi sulla pelle durante l’attività fisica. Scopriamo insieme cosa ha rivelato questa ricerca e quali sono le implicazioni per la tua salute cutanea.

Gli effetti negativi del trucco quando si fa sport

Il fondotinta è spesso usato per esaltare la bellezza e nascondere le imperfezioni della pelle. Tuttavia, indossare trucco durante l’attività fisica potrebbe non essere una scelta saggia. Lo studio ha esaminato gli effetti del fondotinta in crema sulla pelle durante l’esercizio aerobico e ha rivelato risultati sorprendenti.

La ricerca ha coinvolto 43 studenti universitari sani, divisi tra uomini e donne. Ai partecipanti è stato applicato un fondotinta in crema su metà del viso, mentre l’altra metà è rimasta senza trucco. Dopo un esercizio su tapis roulant di 20 minuti, sono stati misurati diversi parametri della pelle, tra cui idratazione, elasticità, dimensione dei pori e produzione di sebo.

I risultati sono stati chiari: l’uso del fondotinta durante l’esercizio ha avuto effetti negativi sulla pelle. Dopo l’esercizio, la sudorazione è aumentata sia nelle zone non truccate che in quelle truccate. Tuttavia, è emerso che l’effetto è stato più evidente nelle zone truccate. Secondo i ricercatori, il motivo potrebbe essere dovuto al fatto che i cosmetici ostacolano la naturale evaporazione del sudore dall’epidermide. Non solo, sempre secondo i risultati dello studio, la dimensione dei pori è aumentata nella pelle senza trucco dopo l’esercizio, ma non in modo significativo nella pelle con il trucco. Ciò potrebbe indicare che truccarsi può ostruire i pori. Infine, è stato osservato che i livelli di idratazione sono diminuiti nelle zone truccate, mentre sono aumentati in quelle non truccate.

Insomma, anche se può sembrare innocuo indossare trucco in palestra o durante una corsa all’aperto, potresti danneggiare la tua pelle senza nemmeno accorgertene. Il sudore combinato con il trucco può ostruire i pori e causare problemi cutanei come secchezza e produzione eccessiva di sebo.

Gli esperti raccomandano di evitare l’uso del trucco durante l’attività fisica per prevenire potenziali danni alla pelle. Se non puoi fare a meno del fondotinta, opta per formule a base d’acqua e assicurati di rimuoverlo accuratamente prima dell’esercizio. Inoltre, è consigliabile lavare delicatamente il viso prima dell’attività fisica per evitare l’ostruzione dei pori.