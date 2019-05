ROMA – L’Organizzazione mondiale della Sanità, OMS, ha adottato un nuovo elenco di malattie e tra queste aggiunge anche la dipendenza da videogame. Da diversi mesi ormai l’OMS aveva annunciato di voler inserire il “gaming disorder” nell’elenco e ora l’ha fatto ufficialmente. Il nuoto testo sarà in vigore dal 1° gennaio 2022 e comprende 55mila malattie e condizioni patologiche per uniformare le diagnosi e le classificazioni in tutto il mondo.

Durante l’Assemblea Generale del 27 maggio a Ginevra i Paesi membri hanno votato a favore dell’adozione del nuovo aggiornamento dell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (la cui sigla è Icd-11), che contiene per la prima volta il ‘Gaming Disorder’.

Nel nuovo testo si parla anche del ‘gaming disorder’, definito come “una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti legati al gioco, sia online che offline, manifestati da: un mancato controllo sul gioco; una sempre maggiore priorità data al gioco, al punto che questo diventa più importante delle attività quotidiane e sugli interessi della vita; una continua escalation del gaming nonostante conseguenze negative personali, familiari, sociali, educazionali, occupazionali o in altre aree importanti”.

Per essere considerato patologico, continua il capitolo dedicato al problema, il comportamento deve essere reiterato per 12 mesi, “anche se la durata può essere minore se tutti i requisiti diagnostici sono rispettati e i sintomi sono gravi”. Tra le altre novità introdotte nel manuale ci sono anche l’introduzione di un capitolo sulla medicina tradizionale e la riorganizzazione delle malattie sessuali, che prima erano divise in varie parti del manuale, sotto un unico capitolo.