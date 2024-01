Per perdere velocemente il grasso della pancia un medico inglese indica le tre regole d’oro.

Michael Mosley, esperto di dieta e medico televisivo, ha spiegato ai lettori del Mirror come sbarazzarsi del grasso ostinato della pancia. Tre consigli per eliminare un inestetismo fastidioso ma che può anche rivelarsi pericoloso per la salute.

Eliminare gli zuccheri

La prima è l’assoluta necessità di eliminare i picchi di zucchero limitando ad un massimo di due volte a settimana l’assunzione di qualsiasi alimento o bevanda contenente più del cinque per cento di zucchero, compresi frullati e succhi di frutta, oltre a frutta dolce come ananas e mango.

Altro limite deriva dal fatto che un numero sorprendente di snack e bevande commercializzate come dietetiche perché hanno un basso contenuto di grassi, in realtà sono ricchi di zuccheri che vanificano ovviamente qualsiasi restrizione.

Gli zuccheri sono un tipo di carboidrati. Per cui molti alimenti che erroneamente potrebbero non sembrare zuccherini, in realtà sono ricchi di questa sostanza dolce. Gli alimenti trasformati come il pane bianco, la pasta e le patatine fritte dovrebbero essere sostituiti da quinoa o riso integrale.

È sorprendente la quantità di zucchero che si consuma inconsapevolmente ma anche la velocità con cui si ridurrà il grasso della pancia quando si inizierà ad eliminare questo alimento.

Sul sito web di Fast800, Mosley afferma che, rispetto ad una dieta a basso contenuto di grassi, quelle a basso contenuto di carboidrati possono portare ad una perdita di peso importante.

Digiuno intermittente

Altro suggerimento è il cosiddetto digiuno intermittente basato sull’idea che la parola stessa suggerisce. Un periodo di regolare nutrimento intervallato da un periodo a bassissime assunzioni di calorie.

Un giorno di digiuno non dovrebbe superare le 800 calorie.

Infatti, non solo si perde peso ingerendo meno calorie ma il corpo risponde allo stress del digiuno migliorando la funzione ormonale per facilitare la perdita di peso e bruciare i grassi come energia.

Il digiuno di breve durata può portare a diversi cambiamenti nell’organismo che aiutano a bruciare i grassi.

Allenamento ad alta intensità

Terzo consiglio è l’attività fisica. È fondamentale per molte ragioni diverse ed è tra le cose migliori che si possano fare per vivere una vita lunga e sana.

Sebbene da solo l’esercizio fisico non sia sufficiente, sicuramente aiuta nella fase di mantenimento dei risultati ottenuti per sbarazzarsi di un ultimo pezzo di grasso ostinato.