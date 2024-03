L’ictus, una delle principali cause di invalidità e mortalità in tutto il mondo, può essere prevenuto o almeno si può ridurre il rischio attraverso uno stile di vita attivo. Secondo un recente studio pubblicato su The Lancet, anche piccole quantità di attività fisica, come camminare o svolgere le faccende domestiche, possono contribuire significativamente a ridurre il rischio di ictus.

L’importanza dell’attività fisica nel tempo libero

Secondo i risultati dello studio, l’attività fisica nel tempo libero, anche al di sotto delle raccomandazioni standard, può offrire benefici significativi per la salute cardiovascolare. Gli esperti hanno osservato che persino impegnarsi in attività fisica leggera per brevi periodi durante la settimana può ridurre il rischio di ictus fino al 18% rispetto a non fare alcuna attività.

Lo studio nel dettaglio

L’analisi, che ha coinvolto 15 studi e più di 75.000 partecipanti, ha dimostrato che anche i livelli minimi di attività fisica sono associati a una riduzione significativa del rischio di ictus. Persino coloro che non raggiungono le raccomandazioni standard di 150 minuti di attività fisica moderata a settimana possono beneficiare di un minor rischio di ictus.

Come spiegano gli esperti dello studio, per coloro che trovano difficile impegnarsi in un regime di allenamento strutturato, esistono molte altre opzioni per integrare l’attività fisica nella vita quotidiana:

Camminare per almeno 10 minuti due volte al giorno può già contribuire significativamente all’obiettivo settimanale di 150 minuti.

Utilizzare le scale anziché l’ascensore può essere un ottimo modo per aggiungere esercizio fisico alla routine quotidiana.

Svolgere attività domestiche come passare l’aspirapolvere, rastrellare o fare giardinaggio può essere un’opportunità per bruciare calorie e migliorare la salute cardiovascolare.

Giocare a palla con i bambini o portare a spasso un animale domestico sono modi divertenti per essere attivi all’aperto.

Secondo il dottor Cheng-Han Chen, è importante considerare che anche piccoli cambiamenti nella routine quotidiana possono fare la differenza nella riduzione del rischio di ictus. Anche per coloro che hanno difficoltà a muoversi, ogni forma di movimento conta e contribuisce alla salute cardiovascolare complessiva.

La ricerca evidenzia l’importanza di integrare l’attività fisica nella vita quotidiana per prevenire l’ictus e migliorare la salute cardiovascolare. Anche se può sembrare difficile trovare il tempo per l’esercizio, anche piccole quantità di attività possono fare la differenza. Non c’è bisogno di impegnarsi in sessioni di allenamento estenuanti: basta trovare modi semplici per muoversi di più ogni giorno.