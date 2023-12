Una rivoluzione, certo, nella pianificazione familiare di coppia: basterà una pillola per evitare gravidanze indesiderate, stavolta per lui, per i maschi.

Pillola anticoncezionale per lui, via ai test sugli uomini

La ricerca di un contraccettivo maschile efficace sta andando avanti da decenni, ma finora è stato impossibile ottenere sostanze efficaci, facili da assumere e prive di effetti collaterali.

Il risultato, il farmaco YCT-529, è stato sviluppatodall’Institute for Therapeutics Discovery & Development dell’Università del Minnesota (Stati Uniti) e finanziato dai National Institutes of Health (Nih).

Prima di avere una conferma sull’efficacia è necessario aspettare ancora i risultati di una sperimentazione diretta sugli esseri umani.

Sperimentato con successo sui topi

Il candidato farmaco sperimentato con successo (99%) nei topi non contiene ormoni, può essere assunto prima di avere un rapporto sessuale e il suo effetto termina il giorno successivo.

Lo studio di Fase 1 rappresenta un modello standard nella prassi sperimentale: test condotto in doppio cieco e controllato con placebo coinvolgerà due coorti di 8 uomini ciascuna.

Il composto è un inibitore dell’enzima adenilato ciclasi, essenziale per attivare la capacità degli spermatozoi di maturare e muoversi. In sostanza, bloccando questo enzima, il farmaco rende gli spermatozoi incapaci di raggiungere l’ovocita per fecondarlo. Gli esperimenti nei topi hanno confermato questo meccanismo d’azione, non sono avvenute gravidanze né sono stati osservati effetti collaterali.