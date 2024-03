Analisi del sangue per diagnosi precoce del tumore del colon-retto, foto ANSA

Il tumore del colon-retto è uno dei principali tumori dei paesi occidentali, tra cui ovviamente l’Italia. Nel 2022 sono state fatte quasi 50.000 nuove diagnosi. Tuttavia, può essere trattato con successo quando rilevato precocemente. Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha presentato un test del sangue in grado di individuare precocemente e correttamente il tumore nell’83% dei casi, anche nelle fasi iniziali della malattia.

Lo studio

Lo studio, coordinato dal Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle e finanziato da Guardant Health, ha coinvolto quasi 8.000 persone di età compresa tra i 45 ei 84 anni. Questo esame del sangue, noto come test Shield, è stato confrontato con la colonscopia, attualmente considerata il gold standard per lo screening del cancro del colon-retto.

Il test Shield, sviluppato da Guardant Health, funziona rilevando il DNA tumorale circolante (ctDNA) nel sangue, una firma molecolare indicativa della presenza di tumori. I risultati dello studio hanno rivelato un’affidabilità dell’83% nel rilevare il tumore del colon-retto confermato dalla colonscopia. Questa precisione si estende anche ai tumori in fase precoce, rendendo il test un’opzione promettente per la diagnosi precoce della malattia.

Sebbene la colonscopia rimanga il metodo di screening più accurato, il test del sangue offre un’alternativa più comoda per le persone che potrebbero essere riluttanti a sottoporsi a procedure invasive. Inoltre, considerando che solo il 50-60% delle persone idonee effettuano gli attuali test di screening, avere opzioni alternative può aumentare significativamente il numero di individui che si sottopongono a screening regolari.

Tumore del colon-retto, alcuni numeri

Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2023”, il numero complessivo di diagnosi di tumore è aumentato del 5% rispetto al 2020. Il cancro del colon-retto è tra i più frequenti, con un numero di casi in costante crescita, soprattutto tra i giovani. Questo rende ancora più urgente l’implementazione di strumenti di screening efficaci e accessibili come il test del sangue.