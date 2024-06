Tumore del colon-retto, un farmaco può aiutare a “curarlo” senza intervento chirurgico

Un farmaco immunoterapico potrebbe rivoluzionare il trattamento del tumore del colon-retto avanzato senza bisogno di interventi chirurgici. Il pembrolizumab, noto con il marchio Keytruda, potrebbe migliorare significativamente gli esiti per alcuni pazienti affetti da cancro del colon-retto, in particolare quelli con tumori con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) e alta instabilità dei microsatelliti (MSI-H).

Il tumore del colon-retto è una delle forme più comuni di cancro nel mondo. Nel 2020, oltre 1,9 milioni di persone hanno ricevuto una diagnosi di questa malattia, un numero che si prevede aumenterà a 3,2 milioni entro il 2040. Tradizionalmente, il trattamento prevede interventi chirurgici combinati con chemioterapia, che, sebbene efficace in molti casi, non sempre garantisce una cura, soprattutto per i pazienti con stadi avanzati della malattia. Tuttavia, recenti studi hanno indicato che l’immunoterapia, in particolare con pembrolizumab, potrebbe offrire un’alternativa meno invasiva e più efficace.

La riparazione del mismatch (MMR) è un processo cellulare che corregge errori durante la replicazione del DNA. Difetti in questo processo possono portare a tumori con elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), caratterizzati da frequenti mutazioni nei microsatelliti, brevi sequenze ripetitive di DNA. Circa il 15% dei tumori del colon-retto presentano queste caratteristiche, rendendoli particolarmente difficili da trattare con metodi convenzionali.

Lo studio

Un recente studio clinico di fase II, denominato NEOPRISM-CRC, ha esaminato l’efficacia del pembrolizumab somministrato prima dell’intervento chirurgico nei pazienti con cancro del colon-retto dMMR/MSI-H in stadio due o tre. I ricercatori hanno reclutato 32 partecipanti e hanno somministrato loro tre cicli di pembrolizumab, con una dose ogni tre settimane.

I risultati sono stati promettenti: oltre il 50% dei partecipanti non presentava segni di cancro dopo l’intervento chirurgico, un miglioramento significativo rispetto ai risultati tradizionali della chemioterapia, dove solo il 4% dei pazienti risultava libero dal cancro dopo l’intervento.

Tumore del colon-retto, il ruolo cruciale del Pembrolizumab

Pembrolizumab è un farmaco immunoterapico che stimola il sistema immunitario del paziente, potenziando l’attività delle cellule T per riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Questo approccio si è dimostrato particolarmente efficace per i tumori dMMR/MSI-H, che sembrano essere più sensibili all’immunoterapia.

Kai-Keen Shiu, FRCP, PhD, consulente medico oncologo presso l’NHS Foundation Trust dell’University College London Hospitals e ricercatore capo dello studio, ha sottolineato che il pembrolizumab non solo aiuta a eliminare il tumore primario, ma anche le cellule tumorali microscopiche presenti nel flusso sanguigno o nel sistema linfatico, prevenendo così future recidive.

I risultati dello studio NEOPRISM-CRC sono incoraggianti, ma Shiu e il suo team mirano a reclutare più partecipanti per consolidare ulteriormente i dati e confermare che il tasso di sopravvivenza a tre anni senza recidiva sia significativo. Inoltre, intendono esplorare ulteriormente la biologia dei tumori dMMR e il funzionamento dell’immunoterapia, per determinare come personalizzare al meglio i trattamenti per ottenere remissioni a lungo termine o, idealmente, curare la malattia.

Il parere degli esperti

Anton Bilchik, MD, PhD, un oncologo chirurgico, ha definito lo studio “molto interessante” perché rappresenta la prima volta che l’immunoterapia viene studiata in stadi iniziali del cancro del colon-retto somministrata prima dell’intervento chirurgico. Bilchik ha sottolineato che, solitamente, l’immunoterapia è riservata ai casi avanzati, dove ha mostrato tassi di risposta elevati. Lo studio NEOPRISM-CRC, quindi, rappresenta una novità significativa nel trattamento del cancro del colon-retto.

Anche Glenn S. Parker, MD, FACS, FASCRS, vicepresidente della chirurgia e capo della divisione di chirurgia del colon e del retto presso l’Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, ha accolto con favore i risultati dello studio, pur sottolineando la necessità di un follow-up a lungo termine per valutare la durata della risposta. Parker ha osservato che, con lo sviluppo di nuovi farmaci per la chemioterapia e l’immunoterapia, ulteriori studi clinici giocheranno un ruolo cruciale nella personalizzazione dei trattamenti per i singoli pazienti, promuovendo una medicina di precisione.