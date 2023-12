Milioni di dosi di vaccini anti-Covid, almeno 215, buttate via nei paesi europei perché scadute o obsolete. In Italia ne sono state buttate 49,1 milioni: siamo al secondo posto dopo la Germania. L’analisi è della testata Politico.eu e giunge nel momento in cui più forte è il richiamo alla vaccinazione indirizzato ai soggetti fragili e agli anziani per evitare le forme gravi della malattia. La maggioranza dei ricoveri in Italia, il cui aumento costante inizia ora a registrare un rallentamento, riguarda infatti proprio queste categorie più a rischio.

Vaccini anti-Covid buttati via: costo 4 miliardi di euro

La stima dello “spreco”, nell’analisi di Politico.eu, è quantificata dunque in almeno 215 milioni di dosi di vaccini acquistate dai Paesi Ue all’apice della pandemia e buttati via, con un costo stimato per i contribuenti di 4 miliardi di euro, e si tratta quasi certamente di una “sottostima”.

L’analisi si basa sui dati di 19 Paesi europei. Alcuni dati risalgono a questo mese, mentre i più vecchi al dicembre 2022.