Vaccino anti Covid per i bambini 5-11 anni: da quando si potrà fare e quali le possibili reazioni lievi

Alla fine parte anche la campagna vaccinale per i bambini: i piccoli tra i 5 gli 11 anni potranno ricevere il vaccino contro le forme gravi del Covid a partire dalla fine di dicembre ma non è previsto alcun obbligo o green pass per queste età.

Vaccino anti Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni: sarà Pfizer

Il vaccino che verrà somministrato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni sarà un terzo di una dose adulta del Comirnaty della Pfizer con formulazione specifica.

La vaccinazione avverrà con due dosi, a tre settimane di distanza. Si suggerisce inoltre l’adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, “adeguati all’età”.

A quali bambini è consigliato il vaccino anti Covid

L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ricorda come “l’infezione da Sars-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini” ma rileva che “in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica, che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”. I pediatri raccomandano la vaccinazione per i bimbi che soffrono di patologie croniche.

Le possibili reazioni post vaccinazione

Come per gli adulti anche per i bambini più piccoli nelle ore e nei giorni seguenti potranno comparire arrossamento nella zona dell’inoculazione, malessere generale e febbre, ma secondo la sperimentazione in forma più lieve e di durata più breve.

La campagna per i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha spiegato che l’obiettivo è partire con le somministrazioni prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre. Nella campagna saranno coinvolti i pediatri, ma sempre sulla base degli accordi regionali, e anche le farmacie hanno dato la propria disponibilità.

Un ruolo centrale lo manterranno gli hub vaccinali, anche se le Regioni lamentano carenza di personale. Nel Lazio, per le vaccinazioni agli under 12 saranno allestiti 78 mini-hub dedicati in tutte le Asl.

Intanto, hanno preso il via ieri anche le somministrazioni delle terze dosi agli over-18 e sta aumentando negli ultimi giorni il numero di prime dosi e richiami. Ad oggi l‘84,58% di italiani hanno completato il ciclo vaccinale.