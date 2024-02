Vaiolo dell’Alaska causa la prima vittima: cos’è e come si trasmette il virus

Negli Stati Uniti è stata registrata la prima vittima causata dal Vaiolo dell’Alaska, un virus recentemente scoperto che ha sollevato preoccupazioni per la sua trasmissione e i suoi effetti sulla salute pubblica. L’uomo anziano, residente nella remota penisola di Kenai, è stato la prima persona a perdere la vita a causa di questa malattia, che è stata identificata in sette persone fino ad oggi. Ma cos’è esattamente il Vaiolo dell’Alaska e come si trasmette?

Cos’è il vaiolo dell’Alaska e i suoi sintomi

Il Vaiolo dell’Alaska, noto anche come Alaskapox, è correlato al vaiolo bovino e al vaiolo dei moscerini e delle scimmie. I sintomi di questa malattia possono includere eruzioni cutanee, linfonodi ingrossati e dolori articolari o muscolari. Mentre sei altri casi sono stati segnalati dagli uffici sanitari dell’Alaska dal 2015, tutti nella zona di Fairbanks, nessuno di questi casi si è aggravato, con tutti i pazienti che hanno sperimentato una sintomatologia lieve e si sono ripresi senza la necessità di essere ricoverati in ospedale. Tuttavia, i pazienti immunocompromessi potrebbero essere maggiormente a rischio di sviluppare complicazioni legate al virus.

Trasmissione del Virus e ipotesi

Al momento, non è chiaro come il virus venga trasmesso. Non sono stati riportati casi di trasmissione da uomo a uomo, ma i ricercatori ritengono che potrebbe essere passato dagli animali all’uomo. Si ipotizza che il contagio potrebbe essere avvenuto tramite un gatto randagio, poiché l’uomo deceduto aveva riportato di aver preso cura di tale animale. Anche se il gatto è risultato negativo al virus, si è osservato che l’animale era solito cacciare piccoli mammiferi e graffiare il paziente. Un graffio “notevole” vicino alla zona dell’ascella è stato notato come il primo sintomo di Alaskapox.

Prevenzione del contagio e misure di sicurezza

Le autorità sanitarie hanno raccomandato alle persone che vivono nella zona e che presentano lesioni cutanee di coprire l’area interessata con una benda per evitare la possibile diffusione del virus. Altri suggerimenti includono il lavaggio accurato delle mani, l’evitare di condividere indumenti che potrebbero essere entrati in contatto con le lesioni e il lavaggio separato degli indumenti e delle lenzuola. È inoltre consigliato seguire le precauzioni sanitarie federali quando ci si trova in prossimità di animali selvatici per evitare potenziali infezioni da Alaskapox.