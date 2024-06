AI e linguaggio degli animali. L’intelligenza artificiale potrebbe finalmente permetterci di parlare con gli animali. L’intelligenza artificiale è pronta a rivoluzionare la nostra comprensione della comunicazione animale.

Christian Rutz, ecologo comportamentale dell’Università di St Andrews in Scozia, ha trascorso gran parte della sua carriera a studiare le capacità dei corvi. La straordinaria ingegnosità osservata da Rutz ha cambiato la sua comprensione di ciò che gli uccelli possono fare.

AI e corvi

Cominciò a chiedersi se potessero esserci altre capacità animali trascurate. I corvi vivono in gruppi sociali complessi e possono trasmettere tecniche di costruzione di utensili alla loro prole. Gli esperimenti hanno anche dimostrato che diversi gruppi di corvi hanno vocalizzazioni distinte. Rutz voleva sapere se questi dialetti potessero aiutare a spiegare le differenze culturali nella produzione di utensili tra i gruppi.

Così ha inizio l’articolo di Lois Parshley sullo Scientific American. Sotto la fitta chioma della foresta su un’isola remota nel Pacifico meridionale, un corvo della Nuova Caledonia scruta dal suo trespolo, con gli occhi scuri scintillanti. L’uccello stacca con cautela un ramo, strappa via le foglie indesiderate con il becco e ricava un uncino dal legno. Il corvo è un perfezionista: se commette un errore, scarta tutto e ricomincia da capo. Quando è soddisfatto, l’uccello infila l’utensile finito in una fessura dell’albero e tira fuori una larva che si dimena.

Il corvo della Nuova Caledonia è uno dei pochi uccelli conosciuti per la fabbricazione di strumenti, un’abilità che un tempo si pensava fosse esclusiva degli esseri umani.

La nuova tecnologia alimentata dall’intelligenza artificiale, prosegue Lois Parshley, è pronta a fornire esattamente questo tipo di informazioni. Se gli animali comunichino tra loro in termini che potremmo essere in grado di comprendere è una questione che affascina da sempre.

Sebbene in molte culture indigene le persone credano da tempo che gli animali possano comunicare intenzionalmente, gli scienziati occidentali tradizionalmente hanno evitato la ricerca che confonde i confini tra gli esseri umani e gli altri animali per paura di essere accusati di antropomorfismo.

Ma con i recenti progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, “le persone si rendono conto che siamo sull’orlo di progressi piuttosto importanti per quanto riguarda la comprensione del comportamento comunicativo degli animali”, afferma Rutz.

Oltre a creare chatbot che corteggiano le persone e a produrre arte che vince concorsi di belle arti, l’apprendimento automatico potrebbe presto rendere possibile decifrare cose come i richiami dei corvi, afferma Aza Raskin, uno dei fondatori dell’organizzazione no-profit Earth Species Project.

Il linguaggio delle balene

Il suo team di scienziati di intelligenza artificiale, biologi ed esperti di conservazione sta raccogliendo un’ampia gamma di dati da una varietà di specie e costruendo modelli di apprendimento automatico per analizzarli. Altri gruppi come il Project Cetacean Translation Initiative (CETI) si stanno concentrando sul tentativo di comprendere una specie particolare, in questo caso il capodoglio.

Decodificare le vocalizzazioni degli animali potrebbe aiutare gli sforzi di conservazione e benessere. Potrebbe anche avere un impatto sorprendente su di noi. Raskin paragona la prossima rivoluzione all’invenzione del telescopio. “Abbiamo osservato l’universo e scoperto che la Terra non era il centro”, dice.

Il potere dell’intelligenza artificiale di rimodellare la nostra comprensione degli animali, a suo avviso, avrà un effetto simile. “Questi strumenti cambieranno il modo in cui vediamo noi stessi in relazione a tutto”.

Quando Shane Gero scese dalla sua nave da ricerca in Dominica dopo una recente giornata di lavoro sul campo, era emozionato. I capodogli che studia hanno gruppi sociali complessi, e quel giorno un giovane maschio familiare era tornato dalla sua famiglia, offrendo a Gero e ai suoi colleghi l’opportunità di registrare le vocalizzazioni del gruppo mentre si riunivano.

Per quasi 20 anni Gero, uno scienziato residente presso la Carleton University di Ottawa, ha tenuto registrazioni dettagliate di due clan di capodogli nelle acque turchesi dei Caraibi, catturando le loro vocalizzazioni ticchettie e cosa stavano facendo gli animali quando le hanno create. Scoprì che le balene sembravano utilizzare specifici modelli di suono, chiamati coda, per identificarsi a vicenda. Imparano queste code in modo molto simile al modo in cui i bambini imparano parole e nomi, ripetendo i suoni emessi dagli adulti intorno a loro.