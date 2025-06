Almeno in Italia, la notizia del giorno è l’approvazione del Dl Sicurezza. Durante il voto al Senato non sono mancate le polemiche. “La sinistra vuole stare dalla parte della criminalità” ha tuonato il senatore Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. Bufera poi per le parole del senatore Gianni Berrino: “Le donne che fanno figli per rubare, non sono degne di farli”. “Parole crudeli” ha replicato il senatore dem, Filippo Sensi. Furioso il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Avete letto ciò che c’è scritto nel Dl Sicurezza? Se i servizi vogliono compiere un colpo di Stato possono farlo. Ma siete impazziti?”

Dal fronte ucraino, intanto, Vladimir Putin ha spento i sogni di pace: “Tregua? Servirebbe a Kiev per riarmarsi”. Poi la cronaca: i funerali di Martina, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola e le parole del papà del ragazzo morto a Pescara dopo essere stato fermato con un taser. Da spillare nel diario anche l’ultima impresa di Jannik Sinner che dopo aver battuto il kazako Bublik ha staccato un pass per la semifinale del Roland Garros. E infine, perché no, il genio, anzi i geni del giorno: i camionisti che hanno rubato un estintore al casello per evitare la multa.

Ecco le notizie del giorno:

Le notizie del giorno, chiusi i centri di distribuzione del cibo a Gaza. Al Senato il via libera definitivo al Dl Sicurezza. Putin: “Tregua? Servirebbe a Kiev per armarsi”

Al Senato sfiorata la rissa durante l’esame del Dl Sicurezza, Balboni (Fdi): “La sinistra vuole stare dalla parte della criminalità”

Renzi al Senato: “Avete letto ciò che c’è scritto nel Dl Sicurezza? Se i servizi vogliono compiere un colpo di Stato possono farlo. Ma siete impazziti?”

Le voci dal palazzo, Berrini: “Dl Sicurezza? Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo”. Sensi: “Parole crudeli”. Renzi: “La mia indignazione è a un punto senza ritorno”. De Priamo: “Per i ladri di case è finita la pacchia”

Bill Gates donerà altri 200 miliardi di dollari all’Africa da qui al 2045: “Non voglio morire ricco”

Il funerale di Martina, l’arcivescovo di Napoli: “Se per amore fai del male, non è amore, ma violenza”

Tragedia a Asolo, a vent’anni si toglie la vita. Il fratello era morto nel sonno l’anno scorso

Il papà della vittima di Pescara: “Perché il taser?” Salvini: “Non si usa per gioco. Evita i reati”

Sinner in semifinale al Roland Garros. Ha battuto il kazako Bublik in tre set: 6-1,7-5,6-0

I geni del giorno, i camionisti che hanno rubato un estintore al casello per evitare la multa