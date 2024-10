Il dottor Maurizio Catalani, responsabile dell’unità operativa di otorinolaringoiatria all’istituto clinico Humanitas e presidente dell’Associazione Italiana Anatomia Dissettiva (AIAD), racconta con emozione la sua prima esperienza chirurgica. Ricorda l’importanza dell’apprendimento pratico per i giovani medici e sottolinea come oggi, rispetto al passato, esistano maggiori opportunità di formazione in Italia, sebbene siano ancora limitate.

Il progetto Ad-chir

Un esempio significativo è il progetto Ad-chir a Torino, che offre agli specializzandi in otorinolaringoiatria la possibilità di esercitarsi su cadaveri. Questa esperienza è essenziale per lo sviluppo delle competenze chirurgiche. Gli studenti hanno l’opportunità di mettere in pratica le loro conoscenze, un aspetto fondamentale della formazione medica.

La questione dei costi

I corpi utilizzati per la formazione, spesso importati dagli Stati Uniti, sono costosi: una testa umana può costare fino a 2.000 euro, mentre un corpo intero può arrivare a 6.000 euro. Questa spesa rappresenta una barriera per molti centri di formazione e sottolinea la necessità di aumentare la sensibilizzazione riguardo all’importanza della donazione di corpi alla scienza.

La crescita dell’AIAD

Nonostante le difficoltà, l’AIAD continua a crescere, offrendo corsi di dissezione anatomica in diverse specialità. L’associazione è nata dall’amicizia di un gruppo di professionisti che lavorano per migliorare le opportunità di formazione per i medici. Grazie alle competenze dei soci fondatori, l’AIAD è in grado di proporre corsi di livello internazionale, coprendo tutte le aree della chirurgia ORL e le discipline affini.

Approccio didattico

L’approccio dell’AIAD si basa su una didattica estremamente pratica, con grande interazione tra tutor e discenti. Ogni corso è progettato per rispondere alle necessità di ogni partecipante, permettendo loro di acquisire competenze specifiche e personalizzate. L’obiettivo è garantire che ogni iscritto porti a casa insegnamenti utili, indipendentemente dal proprio livello di preparazione iniziale.