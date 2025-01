Come era l’organo dei Neanderthal, antichi abitanti del Medio Oriente e delll’Europa? Il dubbio tormenta un giornale inglese, il Mail, che al tema ha dedicato un lungo articolo ricco di interviste e immagini.

I Neanderthal, che prendono il nome dalla valle di Neander presso Düsseldorf in Germania, dove vennero ritrovati i primi resti fossili, erano un vicino antenato umano che si estinse misteriosamente circa 40.000 anni fa. La specie ha vissuto in Africa con i primi esseri umani per millenni prima di spostarsi in Europa circa 300.000 anni fa. In seguito si sono uniti a loro gli esseri umani, che sono entrati in Eurasia circa 48.000 anni fa

Questo antico parente aveva grandi nasi, una forte arcata sopraccigliare a doppio arco e corpi relativamente corti e tozzi, come dimostrano le prove scheletriche. E sebbene i dettagli degli organi sessuali dei Neanderthal non siano conservati nei reperti fossili, si ritiene che anatomicamente non fossero così diversi da noi. I ricercatori affermano che i Neanderthal avevano peni delle stesse dimensioni e forma generale degli uomini moderni.

Il dott. Andrew Merriwether, antropologo alla Binghamton University di New York, ha affermato che i Neanderthal e l’homo sapiens erano “incredibilmente simili”.

I Neandertal erano come noi

“Sono praticamente identici a noi per molti aspetti, quindi presumo che le parti molli non conservate sarebbero probabilmente le stesse degli altri umani”, ha detto a Jonathan Chadwick del MailOnline.

Il professor Guido Barbujani, antropologo evoluzionista presso l’Università di Ferrara in Italia, ha dichiarato a MailOnline: “I genitali non sono conservati nei fossili e non c’è modo di capire che aspetto avessero nei Neanderthal.

“L’evoluzione può essere a volte piuttosto rapida, ma dubito che possa aver modificato profondamente gli organi riproduttivi”.

In gran parte, la storia dei Neanderthal, e i dettagli sui loro incontri con l’homo sapiens, rimangono un mistero.

Tuttavia una grande finestra è stata aperta dal premio Nobel Svante Paabo che per primo ha decifrato il genoma dell’uomo di Neanderthal. Lo scienziato svedese ha detto che una traccia dell’uomo di Neanderthal, passando da migliaia di generazioni, è presente in qualche modo oggi. Soprattutto in Europa.

Arriva l’homo sapiens

Aggiunge il Mail: sappiamo che l’homo sapiens è migrato dall’Africa 60.000-70.000 anni fa verso l’Eurasia (Europa e Asia), dove ha trovato i Neanderthal.

Quando le due specie si sono incontrate per la prima volta, probabilmente hanno utilizzato una comunicazione verbale di base o persino delle lingue, forse abbastanza per capirsi.

“I Neanderthal erano probabilmente in grado di parlare, come possiamo dedurre dalla morfologia di alcune ossa e dalle inferenze che possiamo trarre dal loro cervello”, ha detto a MailOnline Alessia Nava, antropologa presso l’Università di Roma.

Tuttavia, il professor Barbujani ha sottolineato che tutte le specie di scimmie odierne “si accoppiano felicemente senza comunicazione verbale”, a parte gli umani. Segni su antichi teschi e prove di armi suggeriscono che i Neanderthal e gli homo sapiens si impegnassero in combattimenti brutali, ma c’era anche un diffuso rapporto amoroso.

Quali che siano state le circostanze dell’accoppiamento tra le due specie, sappiamo che hanno dato alla luce una prole di successo, motivo per cui gli umani di oggi hanno un po’ di DNA di Neanderthal.

Uno studio del 2020 ha scoperto che le due specie potevano produrre facilmente bambini “fertili e sani” perché erano geneticamente simili.

Le due specie hanno iniziato a riprodursi tra loro circa 50.500 anni fa e hanno continuato a farlo per circa 7.000 anni, fino a quando i Neanderthal hanno iniziato a estinguersi.

Le ragioni della loro scomparsa variano, ma gli esperti hanno ipotizzato che fossero vulnerabili al cambiamento climatico o che avessero perso violente battaglie con l’homo sapiens per le risorse, come cibo e riparo.

Il professor Pettitt è un esperto che contesta l’ipotesi che l’homo sapiens e i Neanderthal fossero addirittura due specie diverse.

“Solo perché le ossa e il cervello dei Neanderthal avevano forme diverse da quelle dell’homo sapiens, non significa necessariamente che i due fossero in realtà specie biologiche distinte”, ha detto a MailOnline.

“Nel mondo animale più ampio ci sono molte prove di incroci riusciti tra diverse “specie”.

“Forse dovremmo vedere il quadro umano tra 50.000 e 40.000 anni fa come un mosaico di popolazioni regionali “meticce”, in gran parte identiche biologicamente ma con distinti adattamenti genetici ai loro diversi ambienti.