Dai soffioni della doccia agli spazzolini da denti, ecco dove si nascondono i virus in casa

Uno studio condotto dalla Northwestern University, pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiomes, ha rivelato una sorprendente diversità di virus presenti in oggetti comuni come spazzolini da denti e soffioni della doccia. L’indagine, guidata da Erica M. Hartmann, ha portato alla scoperta di oltre 600 virus differenti, molti dei quali non erano ancora classificati, aprendo nuove prospettive sulla biodiversità che popola le nostre abitazioni.

La natura dei virus trovati: batteriofagi e biodiversità

I microrganismi individuati nello studio sono principalmente batteriofagi, o “fagi”, virus che infettano i batteri. Questi virus sono oggetto di crescente interesse scientifico per il loro potenziale nel trattamento delle infezioni batteriche resistenti agli antibiotici. Secondo Hartmann, la quantità e la varietà di virus scoperti sono sorprendenti e rappresentano una nuova frontiera nella comprensione della biodiversità domestica.

Diversità tra spazzolini e soffioni

Una delle scoperte più interessanti è che i virus presenti sui campioni analizzati, sia sugli spazzolini da denti che sui soffioni, non si sovrappongono. Ogni ambiente sembra ospitare una comunità microbica unica, e persino i campioni prelevati da abitazioni diverse presentavano differenze significative. Questo dimostra l’incredibile varietà di forme di vita che esistono anche in spazi apparentemente comuni.

Potenziale applicazione medica dei micobatteriofagi

Lo studio ha rivelato una massiccia presenza di micobatteriofagi, virus che infettano batteri patogeni responsabili di gravi malattie come tubercolosi, lebbra e infezioni polmonari croniche. Questi fagi potrebbero essere utilizzati per lo sviluppo di nuovi trattamenti medici, specialmente contro infezioni resistenti agli antibiotici. La ricerca futura si concentrerà sulle loro funzioni e applicazioni potenziali.

Consigli per la pulizia e la sicurezza domestica

Hartmann rassicura che la maggior parte delle specie virali identificate non rappresenta una minaccia per la salute umana. Per mantenere puliti i soffioni della doccia, suggerisce di utilizzare aceto o acqua e sapone, piuttosto che candeggina. Per gli spazzolini da denti, è consigliabile sostituire regolarmente le testine senza ricorrere a soluzioni antimicrobiche, che potrebbero favorire l’emergere di batteri resistenti.