Due astronauti, un uomo e una donna, persi nello spazio: la stazione spaziale su cui vivono ha vivono problemi. Sarà una coincidenza, ma è stata costruita dalla Boeing.

Ci vorrà una scialuppa o navetta, la Space x di Elon Musk, per riportarli sulla terra.

Quello che avrebbe dovuto essere un breve viaggio alla Stazione Spaziale Internazionale potrebbe trasformarsi in un soggiorno di otto mesi per due astronauti della NASA se dovessero passare da Boeing a SpaceX per tornare a casa.

C’è una persistente incertezza sulla sicurezza della nuova capsula Starliner della Boeing. Di conseguenza, aumentano le possibilità che i piloti collaudatori Butch Wilmore e Suni Williams debbano osservare dalla stazione spaziale mentre il loro Starliner viene sganciato per tornare sulla Terra vuoto.

Si affaccia anche la possibilità che i due astronauti, Butch Wilmore e Suni Williams, siano costretti a restare un bel po’ in orbita nello spazio, dove gravitano dai primi di giugno.

Da giugno nello spazio

“Sono al sicuro a bordo della stazione spaziale con un sacco di rifornimenti e lavoro da fare”, ha detto uno dei capi della NASA, l’ente spaziale americano.

Sembra un film: è uno scenario da incubo ma non è così lontano dai ricordi del film Odissea nello spazio (il film di Stanley Kubrick era del 1972 e anticipava eventi del 2001, siamo un ventennio in ritardo).

La NASA potrebbe dover fare affidamento su SpaceX per riportare sulla Terra i due astronauti americani dalla stazione a causa di problemi con la Starliner.

I funzionari della NASA hanno ammesso che l’agenzia potrebbe dover fare affidamento su SpaceX per riportare sulla Terra due astronauti americani dalla Stazione Spaziale Internazionale a causa di problemi con la navicella spaziale Starliner della Boeing.

La NASA sta lottando su come e quando riportare i due astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale, dopo aver ripetutamente ritardato il loro ritorno a bordo della capsula problematica della Boeing, riferisce Marcia Dunn di Ap.

Corrono il rischio e li rimandano a casa presto con lo Starliner della Boeing? O aspettano e li riportano l’anno prossimo con SpaceX?

Una decisione è attesa presto

Una decisione è prevista per la prossima settimana.

Questa è la prima volta che la Boeing lancia degli astronauti, dopo aver pilotato una coppia di Starliner vuoti che hanno avuto problemi software e di altro tipo. Ancora prima che Wilmore e Williams decollassero il 5 giugno, la loro capsula ha avuto una perdita nelle tubature relative alla propulsione.

La Boeing e la NASA hanno giudicato la piccola perdita di elio stabile e isolata e hanno proceduto con il volo di prova. Ma quando lo Starliner si è avvicinato alla stazione spaziale il giorno dopo, sono scoppiate altre quattro perdite. Anche cinque propulsori hanno ceduto.

La capsula è riuscita ad attraccare in sicurezza e quattro dei propulsori alla fine hanno funzionato. Ma gli ingegneri si sono dati da fare, eseguendo dei test di accensione dei propulsori a terra e nello spazio. Dopo due mesi, non c’è ancora una causa principale per i malfunzionamenti dei propulsori.

Tutti tranne uno dei 28 propulsori sembrano a posto, ma il timore è che se troppi si guastassero di nuovo, la sicurezza dell’equipaggio potrebbe essere messa a repentaglio. I propulsori sono necessari alla fine del volo per mantenere la capsula nella posizione corretta per la combustione critica di deorbita.

Il rapporto di Laurence Darmiento per il Los Angeles Times potrebbe essere la sceneggiatura per un film del genere.

Gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore sono stati lanciati il ​​5 giugno nel laboratorio orbitante nel primo viaggio con equipaggio nello spazio della Starliner dopo anni di ritardi.

Dovevano restare nello spazio una settimana, durerà mesi

Quella che si prevedeva sarebbe stata una missione di circa una settimana, tuttavia, si è trasformata in un’odissea senza fine con la coppia bloccata sulla stazione per due mesi mentre i funzionari della NASA e della Boeing indagano sui malfunzionamenti del sistema di propulsione della Starliner.

La Starliner potrebbe ancora essere in grado di riportare gli astronauti sulla Terra, ma i funzionari della NASA hanno affermato durante una conferenza stampa che stanno sviluppando piani alternativi che prevederebbero che la navicella spaziale Crew Dragon della SpaceX li riporti giù. Se SpaceX dovesse aver bisogno di trasportare gli astronauti, è possibile che il volo di ritorno non avvenga prima di febbraio, il che significa che Wilmore e Williams dovrebbero rimanere alla stazione spaziale per altri sei mesi.

L’annuncio della NASA è un duro colpo per la Boeing, società aerospaziale in difficoltà, poiché Boeing è alle prese con un’indagine sulla causa della rottura di un tappo di una porta durante un volo del 737 Max 9 quest’anno, nonché sulle continue ripercussioni dei due incidenti dei suoi jet 737 Max 8 diversi anni fa.

Nel 2014, Boeing e SpaceX hanno ricevuto contratti multimiliardari per sviluppare veicoli spaziali per trasportare equipaggio e merci da e verso la stazione spaziale orbitante dopo la fine del programma Space Shuttle, che ha costretto la NASA ad affidarsi alla navicella spaziale russa Soyuz per inviare astronauti americani alla stazione.

Da allora, la compagnia Hawthorne di Elon Musk ha trasportato più di una mezza dozzina di equipaggi alla stazione, mentre l’attuale missione Starliner è stata il suo primo volo di prova con equipaggio.

Marco Caceres, analista aerospaziale presso Teal Group, ha affermato che la missione è diventata un disastro per Boeing, alle prese con i mille problemi di Starliner.

“Sono indietro di tre, quattro, cinque anni rispetto a SpaceX con questo programma. Proprio la scorsa settimana, la Boeing ha cancellato altri 125 milioni di dollari di spese relative al programma dopo aver precedentemente registrato circa 1,5 miliardi di dollari di sforamenti di spesa.

La missione di giugno era stata ritardata per settimane dopo che una perdita di elio nel sistema di propulsione della Starliner era stata rilevata sulla rampa di lancio, ma la NASA ha dato l’approvazione per il lancio dopo aver stabilito che non rappresentava un rischio per gli astronauti e non avrebbe impedito alla capsula di raggiungere la stazione spaziale.

Durante la salita alla stazione, tuttavia, la perdita di elio è peggiorata e durante l’attracco i propulsori che spingono il velivolo nello spazio hanno avuto un malfunzionamento. La NASA ha affermato il mese scorso che i test presso la sua White Sands Test Facility nel New Mexico hanno scoperto che le guarnizioni in Teflon che controllano il flusso di carburante in una valvola erano una delle cause del malfunzionamento.

Sono stati forniti ulteriori dettagli. Che le guarnizioni si erano gonfiate durante i test a terra, sebbene un test dei motori della Starliner nello spazio l’11 luglio abbia indicato che stavano funzionando secondo le specifiche, indicando che il Teflon era tornato alla sua forma originale. I funzionari della NASA hanno affermato che Starliner ha 10 volte più elio di quanto ne serva per riportare Starliner sulla Terra. Il gas viene utilizzato per pressurizzare il sistema di propulsione del velivolo. Ma Stich ha detto mercoledì che gli ingegneri stavano analizzando la possibilità che durante un volo di ritorno ci sarebbe stata una perdita simultanea di elio e un malfunzionamento dei propulsori.

I primi due voli di prova della Starliner nel 2019 e nel 2022 sono stati condotti senza equipaggio. Stich ha detto che il ritorno della Starliner questa volta richiederebbe solo che il software di controllo fosse impostato per una missione senza equipaggio

Ancora Marcia Dunn.

Non è la prima volta che un astronauta statunitense vede prolungata la propria permanenza. L’astronauta della NASA Frank Rubio e i suoi due compagni di equipaggio russi hanno trascorso poco più di un anno nello spazio dopo che la loro capsula Soyuz attraccata è stata colpita da detriti spaziali e ha perso tutto il refrigerante. Una capsula russa vuota è stata inviata per riportarli indietro lo scorso settembre.

Wilmore e Williams sono entrambi capitani della Marina in pensione e astronauti della NASA di lunga data che hanno già alle spalle lunghe missioni sulla stazione spaziale. Wilmore, 61 anni, e Williams, 58 anni, hanno detto che prima di questo volo di prova si aspettavano di imparare molto su Starliner e sul suo funzionamento. Nella loro unica conferenza stampa dallo spazio a luglio, hanno assicurato ai giornalisti che si sarebbero tenuti occupati, aiutando con riparazioni e ricerche, e hanno espresso fiducia in tutti i test di Starliner in corso dietro le quinte. Non ci sono ancora state dichiarazioni pubbliche da parte loro sulle prospettive di una permanenza di otto mesi.

CI SONO ABBASTANZA CIBO, ACQUA E ARIA?

Le valigie di Wilmore e Williams sono state rimosse dallo Starliner prima del decollo per fare spazio all’attrezzatura di cui c’era urgente bisogno per il sistema di riciclaggio dell’urina in acqua potabile della stazione spaziale. Così si sono arrangiati con i vestiti di ricambio già presenti lassù.

Questa settimana è finalmente arrivata una nave di rifornimento con i loro vestiti, insieme a cibo extra ed esperimenti scientifici per l’intero equipaggio di nove persone. Altri rifornimenti sono previsti tra qualche mese. Per quanto riguarda l’aria, la stazione spaziale ha i suoi sistemi di generazione di ossigeno.

Nonostante le riserve di grasso, la NASA vorrebbe tornare alla normalità il prima possibile. Oltre a Wilmore e Williams, ci sono altri quattro americani e tre russi a bordo.

PERCHÉ LA NASA SI FERMA ALLA STARLINER?

La NASA ha deliberatamente assunto due società per trasportare i suoi equipaggi da e verso la stazione spaziale, proprio come ha fatto per la consegna del carico. L’agenzia spaziale lo ha considerato una sorta di polizza assicurativa: se un equipaggio o un fornitore di merci fosse rimasto a terra, l’altro avrebbe potuto trasportare il carico. “Vuoi avere un’altra alternativa sia per motivi di costo che per motivi di sicurezza e opzioni. Quindi la NASA ha bisogno della Boeing per avere successo”, ha affermato Hubbard, che ha prestato servizio nel Columbia Accident Investigation Board nel 2003.

Nonostante gli ultimi contrattempi, la NASA insiste nel voler continuare a utilizzare i Boeing Starliner per i viaggi degli astronauti. L’obiettivo è di inviare in orbita un Dragon e uno Starliner ogni anno con gli equipaggi, a sei mesi di distanza, fino al ritiro della stazione nel 2030. SpaceX ci lavora dal 2020.

La Boeing insiste sul fatto che la sua capsula potrebbe ancora riportare a casa gli astronauti in sicurezza. Ma mercoledì la società ha affermato che avrebbe preso le misure necessarie per riportare la capsula vuota se questa fosse la decisione della NASA. La scorsa settimana, la società ha pubblicato un elenco di tutti i test effettuati sui propulsori dal decollo

Da lungo tempo appaltatore spaziale, la Boeing ha dovuto superare molteplici problemi della Starliner nel corso degli anni. L’azienda ha dovuto lanciare uno Starliner vuoto due volte prima di impegnarsi per un equipaggio, ripetendo il test di volo iniziale a causa di un software scadente e altri problemi. I ritardi sono costati all’azienda più di 1 miliardo di dollari.

LA Times

AP