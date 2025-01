Ha raggiunto l’incredibile età di 1647 anni l’arbusto che ha appena conquistato il titolo di pianta più vecchia del continente europeo, superando di oltre 4 secoli gli alberi più antichi finora noti. E’ un ginepro comune, di dimensioni ben più modeste rispetto ai maestosi alberi, e cresce nel Nord della Lapponia, in Finlandia.

Supera di oltre 4 secoli gli alberi più antichi finora noti

La scoperta, pubblicata sulla rivista Ecology, si deve al gruppo di ricerca internazionale guidato da Marco Carrer dell’Università di Padova.

Avere trovato un pianta così antica evidenzia l’importanza di continuare a esplorare gli ecosistemi più estremi per comprendere meglio le sfide che le piante stanno affrontando in un clima in rapida evoluzione.

“Il ginepro è la specie legnosa più diffusa sul nostro pianeta”, dice Carrer: “Si trova dal livello del mare fino ai limiti superiori della vegetazione, dall’Alaska all’Etna, dal Giappone alla Scozia. È una specie estremamente eclettica – prosegue il ricercatore – capace di tollerare temperature roventi e aridità, o all’opposto ambienti gelidi in prossimità dei ghiacciai. E da oggi, a questo primato, si aggiunge anche quello di essere l’arbusto più vecchio al mondo”.

Dagli anelli del legno informazioni preziose sui cambiamenti climatici

Gli autori dello studio si sono imbattuti nel ginepro ultramillenario mentre analizzavano gli anelli legnosi delle piante per ricavare informazioni sui cambiamenti climatici. “Quando ci si spinge all’estremo Nord, gli alberi cedono il passo a piante di dimensioni più ridotte”, commenta Angela Luisa Prendin, tra gli autori della ricerca.

“Da qui la necessità di rivolgere l’attenzione a una specie molto comune e longeva, ma capace di produrre anelli come gli alberi: il ginepro”. Non è però stato facile stabilire con precisione l’età di questo vecchissimo esemplare.

“È necessario misurare con precisione ogni singolo anello – afferma Raffaella Dibona, co-autrice dello studio – e confrontare le misure con quelle effettuate su altri individui raccolti nella stessa area. Alla fine, però, si arriva a un valore certo e molto accurato”.