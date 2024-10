Ecco i pantaloncini motorizzati, un esoscheletro per le escursioni in montagna VIDEO

I pantaloni da escursionismo Arc’teryx MO/GO sono dotati di un esoscheletro integrato alimentato da potenti motori che possono aumentare la forza delle gambe di chi li indossa del 40%. Per dare un’idea, è stato calcolato che la struttura arriva a ridurre il peso percepito di chi li indossa di 14 chili.

Come funziona

Gli esoscheletri motorizzati sono una realtà da anni, soprattutto in campo medico, ma non tanto nel settore del tempo libero. Tuttavia, la situazione sta cambiando, anche grazie al marchio outdoor Arc’teryx, che in collaborazione con Skip ha recentemente creato i “primi pantaloni motorizzati al mondo”. Chiamato MO/GO (abbreviazione di “mountain goat”, capra di montagna in inglese), questo capo innovativo è molto più di un semplice indumento; i pantaloni, infatti, sono dotati di strutture di supporto in fibra di carbonio su misura, alimentate dai motori integrati e controllati dall’intelligenza artificiale.

Commercializzati come dispositivo di mobilità, i pantaloni MO/GO sono progettati per rendere l’escursionismo più accessibile a persone che potrebbero non avere la resistenza necessaria per affrontare lunghe camminate. “MO/GO sembra un’estensione naturale del corpo – spiegano dall’azienda –. Migliora la mobilità senza attirare l’attenzione. Questo design elegante e discreto lo distingue nettamente dai dispositivi medicali disponibili fino a oggi”.

I motori, posizionati ai lati delle ginocchia, sono alimentati da una batteria situata attorno alla vita dei pantaloni e, a quanto si dice, con una carica completa possono assistere chi li indossa durante le salite per circa tre ore. La batteria si ricarica automaticamente durante le discese. Sebbene i pantaloni MO/GO pesino poco più di tre chili, motori e batteria inclusi, le fondatrici di Skip, Kathryn Zealand e Anna Roumiantseva, affermano che possono far sentire chi li indossa più leggero di 14 chili durante le escursioni. Una serie di sensori invia dati a un modulo computerizzato con intelligenza artificiale, che regola il livello di assistenza in tempo reale in base al terreno e allo stile di camminata di chi li indossa. Tuttavia, gli utenti possono disattivare la modalità di assistenza automatica con un semplice tocco.

Sebbene i motori dei pantaloni da trekking Arc’teryx MO/GO non siano esattamente invisibili, sono molto più eleganti rispetto alla maggior parte degli esoscheletri moderni e si integrano bene con il design dei pantaloni da trekking. Sfortunatamente, il prodotto non è economico. Si prevede che arriverà sul mercato nel 2025, con un prezzo al dettaglio di circa 5.000 dollari, circa 4.500 euro. Non proprio pochissimo.