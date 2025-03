È in arrivo il cane robot, è su Amazon, lungo 70 centimetri, costa fino a 5.000 euro.

Dalla Svezia un cane robot che impara e si adatta come gli umani, generato da una startup di intelligenza artificiale.

Si chiama Luna il cane robot che impara e si adatta come gli umani. Il cane robot ha un sistema nervoso digitale funzionale.

Una startup svedese di intelligenza artificiale ha creato il cane robot di nome Luna che ha un sistema nervoso digitale funzionale in grado di imparare e adattarsi come gli umani e molti animali, ha affermato la società IntuiCell e Supantha Mukherjee di Reuters riferisce.

In uno dei primi casi di utilizzo dell’intelligenza artificiale fisica agentica, cioè che può interagire con l’ambiente esterno e raccogliere dati per adattarsi in tempo reale come i veicoli a guida autonoma, il cane robot sarebbe in grado di imparare come un vero cane.

IntuiCell assumerà un addestratore di cani, invece di integrare un modello di intelligenza artificiale generativa e vasti set di dati, per insegnare a Luna a camminare, in base a come i neuroni interagiscono ed elaborano le informazioni, ha affermato.

Un cane robot quasi vero

“Quello che abbiamo creato è il primo software che consente a qualsiasi macchina di imparare come fanno gli umani e gli animali”, ha affermato il CEO e co-fondatore Viktor Luthman in un’intervista. “Non c’è pre-addestramento, nessuna simulazione offline e nessun centro dati da miliardi di dollari in background, ma c’è un sistema nervoso che consente alla macchina di imparare”.

In effetti, il potenziale del cane robot porterebbe a progressi nelle capacità dei robot simili agli umani in diversi ambienti, ha affermato.

“Il passo successivo è esplorare la robotica umanoide, esplorare la robotica autonoma in ambienti imprevedibili come l’esplorazione spaziale, l’esplorazione delle profondità marine o la risposta ai disastri”, ha affermato Luthman.

Luna potrebbe andare su Marte

Macchine intelligenti potrebbero essere inviate su Marte, ad esempio, per costruire habitat futuri per le persone, un ambiente in cui i robot non possono essere pre-addestrati e dovrebbero essere in grado di risolvere i problemi man mano che si presentano, ha affermato.

Mentre Luna può attualmente stare in piedi, il cane robot percepirebbe, elaborerebbe e migliorerebbe attraverso interazioni dirette con il mondo.

Costituita come spin-out dell’Università di Lund in Svezia nel 2020, IntuiCell è finanziata dalla svedese Navigare Ventures, dalla norvegese SNÖ Ventures e dall’Unione Europea.