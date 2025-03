Si chiama NEO Gamma ed è il primo robot umanoide dotato di Intelligenza artificiale. Prodotto dall’azienda norvegese 1X, il robot è un vero e proprio maggiordomo in grado di svolgere diverse faccendo domestiche: pulire, passare l’aspirapolvere e perfino servire il tè.

E per renderlo più umano, la società ha collaborato con Shima Seiki, un produttore giapponese di macchine per maglieria, per creare una tuta morbida e liscia che nasconde il corpo metallico.

Grazie all’Intelligenza artificiale, NEO Gamma può funzionare in modo autonomo. Dotato di quattro microfoni, può anche rispondere e svolgere semplici conversazioni o riprodurre musica tramite un altoparlante nella sua area pelvica.

“Nel prossimo futuro, avremo tutti i nostri robot domestici come Rosie o Baymax”, ha spiegato Bernd Bornig, CEO di 1X. “Ma affinché i robot umanoidi diventino davvero parte della vita quotidiana, devono essere sviluppati insieme agli umani: non possono essere sviluppati da soli. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli su NEO Gamma”.