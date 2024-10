Elon Musk e la visione di una città su Marte: “Fra 30 anni ci vivranno più di un milione di persone”

Elon Musk ha fatto un nuovo passo verso la realizzazione del suo ambizioso piano di portare un milione di persone su Marte grazie all’innovativo sistema di recupero dei razzi di SpaceX. Il mondo intero ha seguito con stupore il momento in cui SpaceX ha catturato per la prima volta un gigantesco booster del razzo Starship, aprendo la strada a viaggi spaziali a basso costo. Questa tecnologia rivoluzionaria, basata sull’uso di razzi riutilizzabili, potrebbe rendere possibile il trasporto di carichi enormi sulla Luna e su Marte, come se fosse una sorta di “ferrovia interplanetaria”.

Un futuro su Marte

Dopo il successo della missione, Musk ha condiviso la sua visione per il futuro: se la civiltà rimarrà stabile nei prossimi 30 anni, sarà possibile costruire una città autosufficiente su Marte, con più di un milione di abitanti. Prima del lancio, Musk aveva espresso la speranza che i primi voli con equipaggio verso Marte potessero avvenire entro quattro anni. Le prime astronavi potrebbero partire già tra due anni, quando si aprirà la prossima “finestra di trasferimento” tra la Terra e Marte. Tuttavia, queste missioni iniziali saranno senza equipaggio, per testare la capacità dei razzi di atterrare in sicurezza sul pianeta rosso.

L’obiettivo: una città autosufficiente

Se i primi atterraggi avranno successo, SpaceX prevede di lanciare i primi voli con equipaggio verso Marte entro quattro anni, aumentando gradualmente il ritmo dei voli. L’obiettivo finale è quello di costruire una città autosufficiente su Marte entro 20 anni. Secondo Musk, la colonizzazione di altri pianeti aumenterà drasticamente la probabilità di sopravvivenza dell’umanità, poiché non avremo più tutte le nostre risorse e popolazione concentrate su un solo pianeta.

Il recupero del “Super Heavy Booster”

Dopo il lancio di domenica, il gigantesco primo stadio del razzo, noto come “super heavy booster”, è tornato con successo sulla Terra, pronto per essere riutilizzato. Questo stadio del razzo, che pesa circa 3.000 tonnellate e fornisce la spinta iniziale per il decollo, si è separato dal corpo principale della Starship e ha volato autonomamente verso la piattaforma di lancio, dove è stato afferrato da una serie di “dita” meccaniche giganti, note come “Mechazilla”.

Mechazilla, un’innovazione straordinaria

I propulsori del booster hanno permesso al serbatoio alto 71 metri di avvicinarsi lentamente e in posizione verticale alla struttura di lancio, dove le pinze di Mechazilla lo hanno catturato in sicurezza. Questo recupero impeccabile rappresenta una pietra miliare nell’ingegneria spaziale e segna un passo cruciale verso l’obiettivo di rendere i viaggi interplanetari economicamente sostenibili.

Il futuro dei viaggi interplanetari

Secondo gli esperti, Starship è considerato il miglior mezzo per i futuri viaggi tra la Terra e Marte. La capacità di riutilizzare componenti come i booster è fondamentale per ridurre i costi delle missioni spaziali, rendendo così possibile un futuro in cui l’umanità potrebbe vivere su più pianeti. Un portavoce di SpaceX ha definito il giorno del recupero del razzo “un giorno da ricordare nei libri di storia dell’ingegneria”.