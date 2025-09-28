Gli insetti provano dolore? Una nuova ricerca esplora la loro sensibilità. Un articolo di Shayla Love sul New Yorker è l’ultimo, per ora, anello di una catena che si perde nella notte dei tempi, originata dal mantra: anche le formiche sono creature di Dio.

Ho letto di un santo che nei primi secoli del cristianesimo uccise una zanzara che lo aveva punto, salvo poi pentirsene e scontare sei mesi di penitenza nel deserto al punto da rendersi irriconoscibile ai suoi confratelli. Un mio amico mi ha raccontato un episodio di quando era bambino. Era con un suo compagno di giochi in un giardinetto. C’erano delle formiche e lui ne schiacciò qualcuna. L’altro si indigno perché, appunto anche le formiche meritavano protezione in quanto creature di Dio.

Gli insetti, ci informa Shayla Love, costituiscono circa il quaranta percento di tutte le specie viventi. Si stima che ogni anno vengano allevati trilioni di insetti; quadrilioni vengono uccisi dai pesticidi e molte specie si sono estinte perché gli esseri umani hanno trasformato gli habitat in fattorie, fabbriche e città.

Gli insetti sono piccoli e non urlano

La maggior parte di noi non pensa molto alla propria vita interiore e le nostre leggi di solito non tengono conto del loro benessere. Gli insetti sono piccoli, non urlano né sanguinano, e molti sono considerati parassiti; tendiamo a ucciderli o mutilarli senza sosta.

Tilda Gibbons, una scienziata dedita alla causa degli insetti, ha raccolto una scatola di cartone un centinaio di api e l’ha portata a casa, dove aveva intenzione di studiare quanto fossero realmente simili a macchine le api. La scatola ronzava rumorosamente accanto al suo letto; il suo gatto la esaminava con cautela. “Mi ha tenuta sveglia le prime notti”, ha detto Gibbons. “Poi mi ci sono abituata.”

Gibbons ha allestito un’arena di plastica con due mangiatoie per api, contrassegnate da un codice colore. Una mangiatoia era a temperatura ambiente; l’altra era riscaldata a 48 °C, più o meno la temperatura del caffè caldo. Quando le riempiva entrambe con la stessa acqua zuccherata – quattro parti di zucchero, sei parti di acqua – le api sceglievano regolarmente quella fredda. Quando Gibbons riduceva il contenuto di zucchero nella mangiatoia fredda, tuttavia, le api cercavano quella calda.

Le api e l’acqua zuccherata

All’inizio, le api trovavano il modo di bere l’acqua zuccherata senza entrare in contatto diretto con la mangiatoia calda. Ma, quando ha riprogettato le mangiatoie, costringendo le api a entrare in contatto con la superficie riscaldata se volevano il liquido, continuavano a scegliere il liquido più dolce nelle mangiatoie riscaldate.

Gli scarafaggi hanno un sistema nervoso che collega il corpo al cervello e viceversa. In uno studio del 2019, i ricercatori hanno esposto gli scarafaggi a uno stimolo caldo e a uno neutro; lo stimolo neutro ha generato un segnale più debole dal corpo al cervello, mentre lo stimolo caldo ha spinto gli scarafaggi a cercare di scappare.

Un recente studio genomico sulle mantidi, note per divorare i loro compagni durante e dopo l’accoppiamento, ha individuato geni che codificano per i canali ionici nocicettivi, proteine ​​che rispondono al dolore.

Gibbons e i suoi colleghi hanno infine trovato “prove evidenti di dolore” in mosche adulte, zanzare, scarafaggi e termiti.

Altri insetti, come api e farfalle, hanno mostrato”prove sostanziali” di dolore.

In un articolo del 1927 su Scientific American, Harold Bastin, stimato entomologo e fotografo, riferì che gli insetti hanno esperienze sensoriali inimmaginabili per l’uomo: le formiche, ad esempio, possono vedere la luce ultravioletta. Eppure, scrisse, “ci troviamo di fronte al fatto straordinario – attestato da molti studiosi della psicologia degli insetti – che gli insetti non provano dolore”. Descrisse esperimenti raccapriccianti che sembravano dimostrare questa tesi. In uno di questi, venne tagliata via la parte anteriore della testa dei bombi; gli insetti continuavano a volare sui fiori e a cercare di nutrirsi. In un altro, una libellula a cui era stato amputato l’addome mangiò parti del proprio corpo e il “cibo” cadde dal suo torace spalancato.

Nel 1964, Ruth Harrison sfidò l’idea che gli animali fossero simili a macchine nel suo libro “Animal Machines”, che svelò gli orrori degli allevamenti intensivi.

Un decennio dopo, Peter Singer suscitò l’interesse generale per l’esperienza e la soggettività delle vite non umane.

Gli insetti, tuttavia, sono ancora generalmente considerati degli automi.

Solo di recente sono state prese in considerazione altre prospettive scientifiche sul dolore provocato dagli insetti. Quest’anno, Gibbons e colleghi hanno valutato se le api soddisfino un criterio di sensibilità chiamato “comportamento autoprotettivo flessibile”. Quando una persona si urta il gomito, potrebbe strofinarlo (e non il ginocchio) per cercare di alleviare il dolore. Gibbons ha premuto delle sonde calde e non riscaldate sulle antenne di diverse api. Ha scoperto che le api erano più propense a pulire le antenne che erano state toccate dalla sonda calda.

Gradualmente, la sua prospettiva sugli insetti è cambiata. Prima di iniziare a studiarli, ha detto a Shayla Love, evitava di uccidere gli insetti quando poteva, ma non ci pensava molto più di tanto. Ultimamente, la sua ricerca l’ha spinta a immaginare cosa provano gli insetti. “Forse stavano provando qualcosa”, ha detto Gibbons