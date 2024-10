Il cervello umano può analizzare alcune frasi in modo molto veloce

Nel mondo frenetico di oggi, siamo costantemente bombardati da frammenti di informazioni, sia attraverso titoli di notizie che messaggi rapidi su piattaforme come WhatsApp. Recenti ricerche della New York University hanno approfondito come gli esseri umani possano afferrare l’essenza di questi testi in un solo colpo d’occhio. Questo studio sfida le teorie consolidate sul processamento del linguaggio, suggerendo che possiamo decodificare certe strutture frasali incredibilmente rapidamente, in appena 125 millisecondi, simile al battito di ciglia.

Riconsiderare il processamento del linguaggio

La professoressa Liina Pylkkanen, una delle autrici dello studio, sottolinea che la maggior parte delle teorie esistenti sostiene che gli individui comprendano il linguaggio elaborando le parole in sequenza, una alla volta, prima di combinarle per formare un significato coerente. “Da questa prospettiva, il processamento linguistico a colpo d’occhio davvero non dovrebbe funzionare, dato che non c’è abbastanza tempo per tutto il processamento sequenziale delle parole e la loro combinazione in una rappresentazione più ampia,” spiega.

Questa comprensione convenzionale suggerisce che la comprensione rapida dovrebbe essere impossibile, considerando il breve intervallo di tempo. Tuttavia, i risultati di questa ricerca propongono una prospettiva diversa, rivelando che certe strutture frasali possono essere riconosciute quasi istantaneamente.

Il meccanismo della comprensione veloce

Pylkkanen osserva che, sebbene i meccanismi esatti di questa rilevazione ultrarapida delle strutture rimangano poco chiari, un’ipotesi prevalente suggerisce che la nostra conoscenza preesistente – specificamente la nostra comprensione della grammatica – faciliti questo processo di identificazione rapida. Proprio come si può riconoscere rapidamente la propria auto in un parcheggio affollato, alcune strutture linguistiche diventano facilmente riconoscibili, scatenando risposte cognitive veloci.

Questa rapida identificazione è paragonata a come percepiamo le scene visive, indicando un potenziale sovrapposizione tra il processamento linguistico e visivo. Le implicazioni di queste scoperte si estendono a applicazioni pratiche, come il miglioramento del design dei media digitali, strategie pubblicitarie e persino la creazione di segnali stradali.

La metodologia e i risultati dello studio

Nello studio pubblicato nella rivista Science Advances, Pylkkanen e il suo team hanno utilizzato un dispositivo di scansione cerebrale non invasivo per monitorare l’attività neuronale di 36 partecipanti. Ogni partecipante ha visto una frase di tre parole per 300 millisecondi, seguita da una seconda frase che era identica alla prima o differiva per una sola parola. I partecipanti dovevano indicare se le frasi erano identiche, con varie frasi di partenza testate durante l’esperimento.

I risultati hanno dimostrato che i partecipanti hanno fatto giudizi più rapidi e accurati sul corrispondere delle frasi quando contenevano un soggetto, un verbo e un oggetto—come “infermieri puliscono ferite”—rispetto a frasi con elenchi di nomi, come “cuori polmoni fegati.” L’attività cerebrale dei partecipanti è aumentata rapidamente in risposta a frasi grammaticalmente corrette, con attività registrata nella corteccia temporale medio-sinistra in soli 130 millisecondi—circa 50 millisecondi più velocemente rispetto agli elenchi di nomi.

Risposte rapide e errori

Inoltre, lo studio ha rilevato che i partecipanti hanno mostrato una risposta rapida simile quando incontravano errori grammaticali in frasi strutturate con un soggetto, un verbo e un oggetto. Ad esempio, un errore come “infermieri pulisce ferite” o una struttura implausibile come “ferite puliscono infermieri” ha scatenato rapidamente l’attività cerebrale. Tuttavia, questo effetto di riconoscimento rapido è diminuito con sequenze di frasi meno convenzionali, come “ferite infermieri puliscono” o “ferite pulisce infermieri,” suggerendo che queste sequenze atipiche non attivano gli stessi sistemi di riconoscimento.