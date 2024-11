Intelligenza artificiale batte telefonini. Nvidia ha superato Apple in testa alle aziende più valutate al mondo. Scrivono Sruthi Shankar e Noel Randewich di Reuters: “Apple detronizzata come l’azienda più preziosa al mondo, in seguito a un rally record del titolo azionario, alimentato da una domanda insaziabile per i suoi chip specializzati in intelligenza artificiale”.

Secondo i dati LSEG, il valore di mercato delle azioni Nvidia ha toccato brevemente i 3,53 trilioni di dollari, leggermente al di sopra dei 3,52 trilioni di dollari di Apple.

Nvidia ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,8%, con un valore di mercato di 3,47 trilioni di dollari, mentre le azioni Apple sono salite dello 0,4%, stimando il valore del produttore di iPhone in 3,52 trilioni di dollari.

Nvidia, Apple e Microsoft sono tra i pesi massimi della tecnologia che hanno contribuito a spingere Wall Street verso massimi record quest’anno, con la loro capitalizzazione di mercato testa a testa quest’anno.

A giugno, Nvidia è diventata brevemen te l’azienda più preziosa al mondo prima di essere superata da Microsoft e Apple. Le capitalizzazioni di mercato del trio tecnologico sono state testa a testa per diversi mesi.

Intelligenza artificiale momento magico

Il produttore di chip della Silicon Valley è il fornitore dominante di processori utilizzati nell’informatica AI e l’azienda è diventata il principale vincitore nella gara tra Microsoft e Alphabet.

Nota fin dagli anni ’90 come azienda produttrice di processori per videogiochi, le azioni di Nvidia sono aumentate di circa il 18% a ottobre, con una serie di guadagni dopo che OpenAI, la società dietro ChatGPT, ha annunciato un round di finanziamento da 6,6 miliardi di dollari.

Nvidia e altri titoli azionari dei semiconduttori hanno avuto un rialzo venerdì dopo che il produttore di storage dati Western Digital ha registrato un utile trimestrale superiore alle stime degli analisti, alimentando l’ottimismo sulla domanda di data center.

Le azioni di Nvidia hanno raggiunto un massimo storico, basandosi sul rally della scorsa settimana quando TSMC, il più grande produttore di chip su contratto al mondo, ha registrato un aumento del 54% degli utili trimestrali, superando le previsioni, grazie alla crescente domanda di chip utilizzati nell’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, Apple sta lottando con una domanda tiepida per i suoi smartphone. Le vendite di iPhone in Cina sono scese dello 0,3% nel terzo trimestre, mentre le vendite di telefoni realizzati dalla rivale Huawei sono aumentate del 42%.

Con Apple che ha comunicato i suoi risultati trimestrali, gli analisti prevedevano in media un aumento del fatturato del 5,55% su base annua, arrivando a 94,5 miliardi di dollari, come mostrano i dati LSEG.

Questo dato è da confrontare con le proiezioni degli analisti per Nvidia, che stimavano una crescita del fatturato di quasi l’82%, arrivando a 32,9 miliardi di dollari.

Le azioni di Nvidia, Apple e Microsoft hanno un’influenza sproporzionata sul settore tecnologico

L’ottimismo sulle prospettive dell’intelligenza artificiale, le aspettative che la Federal Reserve abbasserà notevolmente i tassi di interesse statunitensi e, più di recente, un inizio positivo della stagione degli utili, hanno contribuito a far salire l’indice di riferimento S&P 500 a un massimo storico la scorsa settimana.

Gli enormi guadagni di Nvidia hanno contribuito ad aumentare l’attrattiva del titolo per i trader di opzioni e le opzioni della società sono tra le più scambiate in un dato giorno negli ultimi mesi, secondo i dati del fornitore di analisi sulle opzioni Trade Alert.