Il mondo animale non smette mai di stupire. Di recente, un gruppo di scienziati dell’Università di Oxford ha pubblicato un particolare studio sulla rivista Frontiers in Ecology and Evolution. Dalla ricerca è emerso che gli scimpanzé si prendono cura delle proprie ferite e di quelle degli altri applicando foglie medicinali.

L’assistenza medica tra gli scimpanzé

Il team di ricercatori, guidato da Elodie Freymann, ha analizzato un gruppo di questi primati nella foresta di Budongo, in Uganda. Con grande sorpresa, i risultati ottenuti dallo studio suggeriscono che l’assistenza medica tra gli scimpanzé potrebbe essere più diffusa di quanto ipotizzato fino a questo momento. Alla base, infatti, ci sarebbe un particolare tipo di empatia rivolta non solo ai parenti più stretti.

Per la loro indagine, gli scienziati hanno esaminato due comunità di scimpanzé: Sonso e Waibira. Notoriamente, gli esemplari appartenenti a questi due gruppi mostrano una certa vulnerabilità alle lesioni, che possono essere causate dai combattimenti o da incidenti di varia natura. Trascorrendo quattro mesi di osservazione, i ricercatori hanno potuto identificare tutte le piante utilizzate per la cura esterna delle ferite. Molte di queste piante erano associate a proprietà chimiche capaci di migliorare la guarigione delle ferite. Dall’osservazione, che ha portato alla documentazione di 41 casi di accudimento, è emerso che 31 riguardavano la cura di sé, mentre sette mostravano gli scimpanzé prendersi cura di altri esemplari.

Per la cura, i ricercatori hanno documentato diversi metodi e approcci alle ferite: dal leccare la lesione, nel tentativo di rimuovere detriti applicando antimicrobici, al tamponare le ferite con le foglie, fino a masticare materiali vegetali per poi applicarli sulle lesioni. Gli autori dello studio hanno poi dichiarato: “Abbiamo anche documentato diversi comportamenti igienici, tra cui la pulizia dei genitali con foglie dopo l’accoppiamento e la pulizia dell’ano dopo la defecazione, pratiche che possono aiutare a prevenire le infezioni”. Sul tema dell’aiuto reciproco, documentato in sette casi, Freymann ha affermato: “Queste evidenze si aggiungono al corpus di prove a dimostrazione del fatto che gli scimpanzé riconoscono i bisogni degli altri e si impegnano per soddisfarli. Saranno necessari ulteriori approfondimenti sui contesti sociali ed ecologici in cui avviene l’assistenza. Allo stesso tempo, dovremo condurre analisi farmacologiche per confermarne le specifiche proprietà medicinali delle piante che abbiamo osservato”.