La “mini Luna” abbandona il campo gravitazionale terrestre, cos’è e dove è diretta

La “mini Luna” che accompagna la Terra da circa due mesi sta abbandonando il nostro campo gravitazionale. Questo corpo celeste, che ha interessato diversi studi riguardo la sua origine, ha ripreso il proprio viaggio ma secondo gli astronomi potrebbe tornare a fare visita alla Terra a gennaio, per poi ripresentarsi solo nel 2055. Scopriamo di cosa si tratta e dove è diretta.

Cos’è la “mini luna” intorno alla Terra

L’asteroide 2024 PT5, ribattezzato “mini Luna”, ha trascorso quasi 2 mesi all’interno del campo gravitazionale della Terra. La sua presenza ha incuriosito gli studiosi, che si sono interrogati riguardo la sua particolare origine. Questo corpo celeste, delle dimensioni di un autobus, non si è mai avvicinato troppo alla Terra, quindi non è stato “risucchiato” dalla nostra gravità e non ha rischiato mai l’impatto.

Secondo uno studio, il principale riguardo l’origine dell’asteroide, condotto da Carlos de la Fuente Marcos dell’Università di Madrid, questo corpo celeste sarebbe figlio della nostra Luna. Nello specifico, si pensa che si tratterebbe di un frammento di Luna, espulso in seguito a un impatto di un asteroide sulla superficie lunare. Lo studio, che presto verrà pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, suggerisce dunque che 2024 PT5 abbia origini naturali.

La validità di questa ipotesi si regge su due fattori essenziali: la velocità di rotazione dell’asteroide, compatibile con quella di un grosso masso che si è distaccato dalla superficie lunare, e la sua composizione chimica, molto simile a quella dei campioni lunari in nostro possesso.

Dov’è diretta la “mini Luna”

Ora che l’asteroide 2024 PT5 ha abbandonato il nostro campo gravitazionale, viene da chiedersi quando sarà possibile rivederlo in orbita e soprattutto dove sia diretto. Attualmente la “mini Luna” ha iniziato il suo viaggio di ritorno verso la fascia di Arjuna, a 150 milioni di chilometri dal Sole. Appartengono a questa fascia un determinato gruppo di asteroidi del sistema solare, la cui orbita è molto simile a quella terrestre. Questo specifico asteroide transiterà per un nuovo passaggio ravvicinato il 9 gennaio. Tornerà a farci visita per l’ultima volta nel 2055, per poi svanire per sempre.