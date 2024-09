La pelle può diventare trasparente grazie a un colorante alimentare

Un comune colorante alimentare ha la proprietà di assorbire molto la luce e di rendere temporaneamente trasparente la pelle di un topo vivo, al punto da rendere visibili i vasi sanguigni del cuoio capelluto, il movimento degli organi che si trovano sotto la pelle dell’addome e le minuscole unità contrattili dei muscoli al lavoro.

Pubblicato sulla rivista Science dal gruppo dell’Università di Stanford guidato da Zihao Ou, questo risultato apre la strada alla possibilità di rilevare le immagini degli organi interni negli esseri viventi in modo meno invasivo e più semplice.

Il colorante

Il colorante utilizzato si chiama tartrazina, è giallo e di solito viene aggiunto a bevande gassate, caramelle, gelati, gomme da masticare e marmellate, così come nelle capsule di alcuni farmaci. Applicandolo sul cuoio capelluto dei topi è stato possibile osservare i vasi sanguigni che attraversano il cervello e, applicandolo sull’addome si sono potute osservare le contrazioni dell’intestino e i movimenti causati dai battiti cardiaci e dalla respirazione. L’effetto è svanito in pochi minuti e, una volta risciacquato il colorante, i tessuti hanno ripreso il loro aspetto normale. La tartrazina, osservano i ricercatori, non sembra avere effetti a lungo termine e la quantità in eccesso viene espulsa dall’organismo entro 48 ore.