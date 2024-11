Il 2024 si chiude con l’ultima occasione per ammirare una Superluna, l’affascinante spettacolo della Superluna del Castoro, che raggiunge il suo massimo splendore questa sera, venerdì 15 novembre. Questo evento segue le precedenti Superlune dello Storione (19 agosto), del Raccolto (18 settembre) e del Cacciatore (17 ottobre), offrendo agli osservatori una vista unica e suggestiva del nostro satellite.

La Superluna del Castoro: caratteristiche e tempistiche

La Superluna del Castoro si troverà al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra, a una distanza di 361.867 chilometri. Questo la rende leggermente più vicina rispetto alla Superluna dello Storione, ma meno rispetto a quelle del Raccolto e del Cacciatore. Sebbene il momento del perigeo si sia verificato giovedì alle 12:18, il disco lunare sarà completamente pieno solo alle 22:29 di venerdì 15 novembre, rendendo questa serata ideale per ammirarne la bellezza.

Cosa rende speciale una Superluna?

Il termine “Superluna” non ha una base scientifica, ma viene usato per descrivere il fenomeno in cui la Luna appare più grande e luminosa grazie alla combinazione di perigeo e fase di luna piena. “La Superluna del Castoro sembrerà circa il 5% più grande del normale”, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. Tuttavia, queste differenze sono impercettibili ai più e contribuiscono al fascino dell’evento, rendendolo un’opportunità perfetta per avvicinare il pubblico all’osservazione del cielo, anche in città spesso penalizzate dall’inquinamento luminoso.

Il nome deriva dalla tradizione dei nativi americani, che associavano novembre al periodo in cui i castori si rifugiano nelle tane per affrontare l’inverno. Inoltre, questa era la stagione in cui, durante il commercio delle pellicce, i castori venivano catturati per il loro folto mantello invernale.

Come seguire l’evento e i prossimi appuntamenti

Per chi non potrà osservare la Superluna a causa del maltempo o altri impegni, il Virtual Telescope Project trasmetterà l’evento in diretta streaming su YouTube, con inizio programmato alle 19:30.

Gli appassionati non dovranno attendere a lungo per ulteriori eventi: nel 2025 sono previste tre Superlune (7 ottobre, 5 novembre e 5 dicembre). Tuttavia, per un anno ricco di quattro Superlune come il 2024, occorrerà pazientare fino al 2028.