L’Antartide diventa sempre più verde. Presto insomma avremo un altro continente per cui farci la guerra

L’Antartide, raccontano gli scienziati, sta diventando sempre più verde. Una trasformazione particolarmente evidente, spiegano, soprattutto nella cosiddetta Penisola Antartica dove le aree coperte da vegetazione sono aumentate di dieci volte negli ultimi 40 anni.

Tutto molto bello, forse. Purtroppo, infatti, non si tratta di una bella notizia. I cambiamenti in corso laggiù, in effetti, non sono altro che un’ennesima prova dei cambiamenti climatici in corso in tutto il nostro disastrato pianeta.

La ricerca

“Il paesaggio antartico – spiega Thomas Roland, dell’Università di Exeter nel Regno Unito – è ancora quasi interamente dominato da neve, ghiaccio e roccia, con solo una piccola frazione colonizzata dalla vita vegetale ma quella piccola frazione è cresciuta drasticamente, dimostrando che anche questa vasta e isolata regione ‘selvaggia’ sia influenzata dal cambiamento climatico indotto dall’uomo”.

Confrontando le immagini satellitari raccolte a partire dal 1986, spiegano un po’ spaventati i ricercatori, è infatti possibile osservare come l’area di copertura vegetale nella Penisola antartica è aumentata da meno di un chilometro quadrato nel 1986 a quasi 12 chilometri quadrati nel 2021, con un aumento concentrato negli ultimi anni, a partire dal 2016.

Insomma, cari umani, rallegratevi e non fatevi spaventare troppo: nei prossimi decenni a venire, sempre se non ci saremo estinti, avremo finalmente un nuovo continente per cui combattere e farci la guerra.