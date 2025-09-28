L’olio extravergine di oliva rafforza la memoria e protegge il cervello dall’Alzheimer. Almeno secondo un nuovo studio basato sui topi.

Sì acopre così che il popolare olio da cucina protegge dalla perdita di memoria e dalla capacità di apprendimento, e riduce ulteriormente i sintomi del morbo di Alzheimer, annuncia Sarah Hockel su secure.gravatar.com.

Lo studio è online e può essere consultato sulla rivista Annals of Clinical and Translational Neurology. Gli autori sono Elisabetta Lauretti, Luigi Iuliano, Domenico Praticò

I ricercatori della facoltà di medicina della Temple University, scrive Sarah Hockel, hanno scoperto che i topi con diete arricchite con olio extravergine di oliva avevano memoria e capacità di apprendimento migliori rispetto ai topi che non consumavano l’olio. EVOO sta per olio extravergine d’oliva.

Secondo il nuovo studio, seguire una dieta arricchita con olio extravergine di oliva aiuta a rafforzare il cervello e a prevenire lo sviluppo del morbo di Alzheimer. Gli autori dello studio scrivono che

il consumo di olio extravergine di oliva (EVOO), un componente importante della dieta mediterranea, è stato associato a una ridotta incidenza del morbo di Alzheimer (MA). Tuttavia, i meccanismi coinvolti in questa azione protettiva devono ancora essere completamente chiariti.

L’olio d’oliva riduce l’infiammazione cerebrale

“Abbiamo scoperto che l’olio d’oliva riduce l’infiammazione cerebrale, ma soprattutto attiva un processo noto come autofagia”, afferma il ricercatore senior Domenico Praticò, in un comunicato stampa dell’università. L’autofagia è il processo di degradazione cellulare per eliminare detriti e tossine intracellulari, come placche amiloidi e grovigli di proteina tau.

Google spiega: L’autofagia è il processo di riciclo cellulare dell’organismo, in cui le cellule degradano e riutilizzano componenti vecchi, danneggiati o non necessari come proteine ​​e organelli.

Questo meccanismo di “auto-digestione” è essenziale per il controllo della qualità cellulare, aiuta l’organismo a rispondere allo stress e alla carenza di nutrienti e svolge un ruolo nell’immunità, nell’invecchiamento e in varie malattie. Agisce inglobando le parti danneggiate all’interno di una vescicola chiamata autofagosoma, che poi si fonde con un lisosoma per la degradazione e il riciclo dei componenti.

Il team di ricerca ha scoperto che l’olio aumenta i livelli di autofagia, che riduce le sostanze sopra menzionate: placche amiloidi e tau fosforilata. Praticò spiega che questa prova è sorprendente perché la tau fosforilata è una sostanza responsabile dei “grovigli neurofibrillari”, collegati alla disfunzione delle cellule nervose in un cervello che manifesta sintomi di perdita di memoria dovuti all’Alzheimer.

Per esaminare il collegamento tra olio extravergine di oliva e demenza, Praticò e i suoi colleghi ricercatori hanno sottoposto i topi a un processo ampiamente utilizzato che sviluppa le tre principali caratteristiche dell’Alzheimer nei roditori: deterioramento della memoria, placche amiloidi e grovigli neurofibrillari.

I topi sono stati divisi in due gruppi: un gruppo è stato alimentato con una dieta per topi con olio extravergine di oliva, e l’altro con una dieta per topi senza olio. I topi sottoposti a test sono stati nutriti con olio d’oliva all’età di sei mesi, prima che comparissero

i sintomi dell’Alzheimer

I topi sono stati poi testati all’età di nove e dodici mesi. I topi sottoposti alla dieta a base di olio extravergine di oliva hanno ottenuto risultati significativamente migliori, valutando la memoria di lavoro, la memoria spaziale e le capacità di apprendimento. Le osservazioni del tessuto cerebrale dei topi hanno anche evidenziato differenze significative nell’aspetto e nella funzione delle cellule nervose.

“Un aspetto che è emerso immediatamente è stata l’integrità sinaptica”, afferma Praticò. L’integrità delle connessioni tra i neuroni, note come sinapsi, è stata preservata negli animali sottoposti alla dieta a base di olio extravergine di oliva.

“Questa è una scoperta entusiasmante per noi”, si vanta Praticò. “Grazie all’attivazione dell’autofagia, la memoria e l’integrità sinaptica sono state preservate e gli effetti patologici negli animali altrimenti destinati a sviluppare l’Alzheimer sono stati significativamente ridotti. Questa è una scoperta molto importante, poiché sospettiamo che una riduzione dell’autofagia segni l’inizio dell’Alzheimer”.

Studi precedenti hanno suggerito che l’uso dell’olio extravergine di oliva nella dieta mediterranea è stato molto benefico. L’olio d’oliva è anche noto per avere benefici per la salute del cuore e proprietà antinfiammatorie. Praticò e il suo team di ricerca hanno in programma di capire se l’olio extravergine di oliva può fermare o addirittura invertire l’Alzheimer se introdotto nella dieta in età avanzata.