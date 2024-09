L’uomo che ha recitato ha memoria 14mila cifre del numero di Eulero in soli 49 minuti

Un uomo indiano, dotato di una memoria incredibile, ha recentemente stabilito un nuovo record mondiale recitando a memoria 14mila cifre del numero di Eulero in soli 49 minuti.

Il record

Deepu V, questo il suo nome, ha sempre avuto una memoria straordinaria quando si trattava di numeri. Una volta ha stabilito un record nazionale recitando le 2.000 cifre del numero irrazionale pi greco più velocemente di chiunque altro e, inoltre, giura di aver memorizzato anche 500 numeri di telefono. Quando qualche tempo fa ha sentito parlare di un record mondiale per la memorizzazione del maggior numero di cifre decimali del numero di Eulero, Deepu V così ha visto l’opportunità di far comparire il suo nome nel famoso Guinness dei primati. Ha trascorso quattro mesi a prepararsi per questo tentativo epico e alla fine ha impiegato meno di un’ora per superare il precedente record di 10.122 cifre.

Come pi greco, il numero di Eulero è un numero irrazionale. Inizia con 2,71828 e continua all’infinito con una serie di decimali che non si ripete mai. Per garantire che gli sfidanti non imbroglino durante i loro tentativi di battere questo record, gli addetti controllano le loro orecchie e bendano i concorrenti prima della prova. Deepu V racconta di aver trascorso quattro mesi a prepararsi per la sua sfida epica. Ha memorizzato 250 cifre al giorno dal lunedì al giovedì, utilizzando i restanti tre giorni della settimana per consolidare tutte queste nuove informazioni nella sua memoria. Per assicurarsi di essere pronto, a volte si registrava mentre recitava i numeri decimali di Eulero per cogliere eventuali errori. E alla fine tutto il duro lavoro è stato ripagato, poiché Deepu V ha battuto il record pronunciando 14.000 cifre decimali in 49 minuti.