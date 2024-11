Quanto può vivere una persona, l’intelligenza artificiale svela l’età massima

Sono stati condotti nuovi studi, tramite l’intelligenza artificiale, per determinare l’età massima che una persona può raggiungere. Tramite la ricerca e una nuova tecnologia, gli scienziati hanno stabilito un punto oltre il quale il corpo di un essere umano non può più sopravvivere.

Quanto può vivere una persona, svelata l’età massima

Tomiko Itooka è la persona più anziana del mondo. Vive in Giappone e ha 116 anni: è nata il 23 maggio del 1908. Sebbene possa sembrare un’anomalia, i ricercatori hanno affermato che la durata della vita oggi può essere molto più lunga rispetto ai nostri antenati. L’Office for National Statistics ha stabilito che l’aspettativa di vita ha raggiunto una media di 74,8 anni per gli uomini e 80,2 anni per le donne.

Naturalmente sono diversi i fattori che determinano la lunghezza della vita di ognuno, come la dieta, l’esercizio fisico e più in generale lo stile di vita. I ricercatori della società di Singapore Gero e quelli del Roswell Park Comprehensive Cancer Center negli Stati Uniti, hanno ottenuto risultati notevoli. Tramite l’intelligenza artificiale, hanno stabilito l’età massima raggiungibile da un essere umano. Hanno esaminato la capacità del corpo di combattere le malattie e in generale la sua resistenza.

Lo studio con l’intelligenza artificiale

I ricercatori hanno radunato migliaia di volontari e hanno deciso di impiegare la ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale. L’istituto ha combinato i dati medici dei volontari per produrre una stima della durata della vita di tutti i partecipanti. Per fare questo, hanno esaminato diversi fattori, tra cui l’età, le malattie e lo stile di vita. Nonostante il corpo combatta in maniera ottimale malattie e infezioni, c’è un punto oltre il quale non può più sopravvivere.

Tra i 120 e i 150 anni il corpo esaurisce ogni capacità di lavorare adeguatamente, di mantenere quindi il naturale equilibrio fisiologico. Ciò significa che se il corpo si ammalasse non ci sarebbero possibilità di sopravvivenza.

Ad oggi sappiamo che la donna più longeva della storia è stata Jeanne Calment, che ha raggiunto i 122 anni prima di morire nel 1997. Gli scienziati hanno ipotizzato che questa età potrebbe essere superata entro il 2100, man mano che la medicina e l’assistenza sanitaria continuano a crescere, di pari passo con la comprensione degli stili di vita più sani.